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14:08 (мск), источник: Ведомости

РБК: Партия Порошенко сменит название и лидера

Партия Блок Петра Порошенко «Солидарность» планирует сменить название и лидера, пишет РБК со ссылкой на два источника — в аппарате партии и во фракции в Верховной Раде. По данным издания, новым лидером может стать Ирина Геращенко, которая является депутатом Рады последних трех созывов, занимает пост первого вице-спикера.

Источник: AP 2019

Закрытый съезд партии состоится 24 мая, через неделю, а 31 мая — официальное мероприятие, где будет объявлено о планах партии на парламентских выборах. Как рассказал РБК официальный представитель партии в Раде Александр Черненко, на ребрендинг мало времени. Члены партии планируют убрать имя Порошенко и рассматривают вариат названия «Европейская солидарность».

Новость
Итоги правления Петра Порошенко

Социологическая группа «Рейтинг» в опросе, который прошел 16—21 мая 2019 г., выяснила, что за блок Порошенко готовы голосовать 8,8% украинцев. Ни при каких обстоятельствах ее не поддержали 51,9% опрошенных.

Сейчас против Порошенко начато несколько расследований. Государственное бюро расследований (ГБР) 21 мая завело уголовное дело в отношении бывшего президента по обвинению в госизмене. По версии обвинения, Порошенко совершил ее, посылая украинских моряков в Керченский пролив. Украинская прокуратура 13 мая начала досудебное расследование о давлении Порошенко на судей в рамках дела Приватбанка, который власти Украины в 2016 г. решили национализировать. Также 22 мая стало известно о новом уголовном деле, фигурантом которого стал бывший президент Украины. Украинская прокуратура подозревает его во вмешательстве в деятельность компании «Центрэнерго» с целью хищения ее средств.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины назначены на 21 июля. О роспуске парламента страны Зеленский заявил в своей речи после инаугурации 20 мая.

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