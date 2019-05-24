13:53 (мск), источник: Интерфакс
В Кремле не смогли вспомнить, что хорошего сделала Мэй для отношений Москвы и Лондона
Москва. 24 мая. INTERFAX.RU — В Кремле затруднились назвать
К сожалению, сейчас навскидку не могу вспомнить
какие-товехи, связанные с вкладом в развитие двусторонних отношений между Россией и Великобританией. Скорее наоборот, премьерство госпожи Мэй приходится на весьма и весьма непростой период наших двусторонних отношений.
Ранее британский премьер сообщила, что покинет пост лидера Консервативной партии 7 июня, но останется на посту премьера до завершения процесса передачи власти.
Пескова спросили о реакции Кремля на сообщение об отставке Мэй.
«Пока не готов сказать. Мы, безусловно, с большим вниманием наблюдаем, в целом, за процессами, связанными с Brexit, которые неминуемо сказываются на самой Британии и на обстановке в Евросоюзе. Очень внимательно это отслеживаем, в первую очередь, это обусловлено тем, что Евросоюз является нашим главным
Поэтому, подчеркнул он, Россия заинтересована в предсказуемом, стабильном и развивающемся партнере.