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14:00 (мск), источник: Интерфакс

В КНДР отказались возобновлять переговоры с США по денуклеаризации

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU — Пхеньян не считает возможным возобновлять переговоры с США по проблеме денуклеаризации до тех пор, пока Вашингтон не изменит подход к взаимоотношениям с КНДР, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на представителя МИД КНДР.

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«Пока США не отложат в сторону нынешний метод оценки (обстановки — ИФ) и не предложат новый метод, диалог между КНДР и США никогда не начнется вновь, а, следовательно, перспективы решения ядерной проблемы будут гораздо более мрачными», — сказал он.

«Тем самым мы вновь ясно указываем на то, что при помощи плана, который США сейчас анализируют, они не сдвинут нас ни на дюйм с занимаемого нами места, и чем больше будет увеличиваться масштаб недоверия и враждебных актов в отношении КНДР, тем яростнее будет наша реакция», — добавил он.

В конце февраля в Ханое прошел второй саммит США-КНДР. Он закончился преждевременно, без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

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Причиной разногласий на встрече стали санкции против КНДР. После саммита Трамп заявил, что Северная Корея потребовала полного снятия санкций, в то время как МИД КНДР по итогам переговоров утверждал, что Пхеньян просил лишь о частичной отмене ограничительных мер.

Ранее судебные власти США объявили, что впервые задержали северокорейское судно за нарушение действующих против КНДР санкций. Предполагается, что судно Wise Honest незаконно перевозило уголь и оборудование. Задержание было проведено в апреле 2019 года, причем не самими США. В настоящее время судно находится под американским контролем.

Справка
Провал переговоров: КНДР не разоружается, США не снимают санкции

Дональд Трамп и Ким Чен Ын не договорились.

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