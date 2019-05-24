14:23 (мск), источник: Ведомости
Кремль назвал условия встречи Путина и Зеленского
Президент России Владимир Путин и новый президент Украины Владимир Зеленский могут встретиться в рамках Нормандского формата.
Возможности проведения такой встречи не исключил
Эти вопросы рассматриваются. Вместе с тем, такая встреча требует подготовки и требует завершения всех процессов, связанных с формированием соответствующей команды на Украине.
«Сейчас нужно набраться терпения, подождать, когда будет сформулирован подход украинской стороны. И когда мы поймем, насколько украинская сторона готова следовать Минским договоренностям, о безальтернативности которых говорили в трехстороннем формате Путин, (канцлер ФРГ Ангела) Меркель и (президент Франции Эммануэль) Макрон, и после этого уже в повестку может встать вопрос о Нормандском саммите», — добавил Песков.
По его словам, Россия участвовать в таком саммите готова. «Нормандский процесс является безальтернативным, и это в ходе (трехсторонней) беседы подтвердил президент Путин. Но, конечно, никто не является сторонником встречи ради встречи — должна быть проделана определенная домашняя работа, а также работа, связанная с формированием и мировоззрения политического, и команды на Украине».