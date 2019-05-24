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14:23 (мск), источник: Ведомости

Кремль назвал условия встречи Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин и новый президент Украины Владимир Зеленский могут встретиться в рамках Нормандского формата.

Источник: AP 2019

Возможности проведения такой встречи не исключил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

Эти вопросы рассматриваются. Вместе с тем, такая встреча требует подготовки и требует завершения всех процессов, связанных с формированием соответствующей команды на Украине.
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«Сейчас нужно набраться терпения, подождать, когда будет сформулирован подход украинской стороны. И когда мы поймем, насколько украинская сторона готова следовать Минским договоренностям, о безальтернативности которых говорили в трехстороннем формате Путин, (канцлер ФРГ Ангела) Меркель и (президент Франции Эммануэль) Макрон, и после этого уже в повестку может встать вопрос о Нормандском саммите», — добавил Песков.

По его словам, Россия участвовать в таком саммите готова. «Нормандский процесс является безальтернативным, и это в ходе (трехсторонней) беседы подтвердил президент Путин. Но, конечно, никто не является сторонником встречи ради встречи — должна быть проделана определенная домашняя работа, а также работа, связанная с формированием и мировоззрения политического, и команды на Украине».

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