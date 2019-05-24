Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Армагеддон» в реальности: спасти Землю не получится
Ремонт дорог по-русски: в ход идут ковры (фото)
Ученые предупредили о смертельной опасности соков
Кристина Асмус впервые стала мамой в кино
Раскрыта связь между чистотой жилья и успехами в личной жизни
Что за базар? Как сейчас живут вещевые рынки
Екатерина Климова и Игорь Петренко воссоединились
В Чехии объяснили, почему Западе не любит Россию
Жванецкий не пришел на получение награды от Путина
Собчак о скандале с БДСМ-вечеринкой выпускников
15 важных фактов о воде
Двум миллиардам человек угрожает сибирская язва
Экс-министра РФ задержали по подозрению в изнасиловании
Реакция Тимошенко на референдум о мире с РФ
Алла Пугачева устроила детям пикник на природе
Глава «Лиза Алерт»: «Мы сделали факт пропажи ребенка событием»
Российский депутат задекларировал 29 квартир и газопровод
Как выглядит тот самый Урюпинск?
Фоторепортажи
8«Наводить мосты»
27Самые известные снимки Великой Отечественной войны
14:31 (мск), источник: ТАСС

Зеленскому подарили детскую книгу «Политика для начинающих»

В издательстве «Книголав» заявили, что президент оценил подарок.

Источник: Reuters

КИЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его посещения «Книжного арсенала» в Киеве подарили детскую книгу о политике.

«Подарили президенту Украины Владимиру Зеленскому нашу детскую книжку “Политика для начинающих”. Он оценил», — говорится в подписи издательства «Книголав» к соответствующему видео в Facebook.

На самой записи видно, что Зеленский на подарок отреагировал с юмором, но принял его.

Подарували Президенту України Володимиру Зеленському нашу дитячу книжку «Політика для початківців». Він оцінив.

Опубликовано Книголав Четверг, 23 мая 2019 г.

В книге рассказывается о назначении государства и правительства, основах политики, политического строя, избирательном праве и выборах. Книга предназначена для детей от семи лет и на Украине стоит до 400 гривен ($15).

Читайте также

 Плохой знак: российские закупки золота беспокоят Запад
"Это первый фильм, который буквально кидает дерьмо зрителю в лицо"
Тереза Мэй заплакала во время объявления о своей отставке
Соловьев назвал ошибкой опрос среди жителей Екатеринбурга
Кремль назвал условия встречи Путина и Зеленского
Российские магазины сообщили о быстром росте цен
Анестезиологи вспомнили самые смешные фразы людей под наркозом
Россиян предупредили о потерях средств из-за банковских СМС
Ядерный центр в Сарове закупит иконы на 2,3 млн рублей
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Здоровье
Французу сделали эвтаназию против воли его родителей Пациент находится в коме больше 10 лет.
Hi-Tech
Осторожно: банки по телефону запрашивают СМС-коды Новый метод аутентификации может оказаться небезопасным.
Кино
Кристина Асмус впервые стала мамой в кино Роль дочери актрисы досталась наследнице режиссера фильма «Текст» Клима Шипенко
Авто
Штраф за превышение скорости хотят сделать «плюс 3 км/ч» В течение нескольких месяцев в автомобильном сообществе идет бурное обсуждение новой инициативы властей по снижению нештрафуемого порога с нынешних 20 км/ч до 10 км/ч
Недвижимость
Раскрыта связь между чистотой жилья и успехами в личной жизни
В Москве помыли одно из самых высоких зданий. Как это было: фото
Россияне переезжают из квартир на чердаки, в подвалы и гаражи. Почему это выгодно?
В Москве есть квартира с семью комнатами. Как она выглядит?
Дети
Алла Пугачева устроила детям пикник на природе Певица много времени уделяет Лизе и Гарри
Леди
В сети решили, что похудевшая Меньшова выглядит на 20 лет моложе Звезда восхитила своих поклонников.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь