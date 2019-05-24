14:31 (мск), источник: ТАСС
Зеленскому подарили детскую книгу «Политика для начинающих»
В издательстве «Книголав» заявили, что президент оценил подарок.
КИЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его посещения «Книжного арсенала» в Киеве подарили детскую книгу о политике.
«Подарили президенту Украины Владимиру Зеленскому нашу детскую книжку “Политика для начинающих”. Он оценил», — говорится в подписи издательства «Книголав» к соответствующему видео в Facebook.
На самой записи видно, что Зеленский на подарок отреагировал с юмором, но принял его.
В книге рассказывается о назначении государства и правительства, основах политики, политического строя, избирательном праве и выборах. Книга предназначена для детей от семи лет и на Украине стоит до 400 гривен ($15).
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