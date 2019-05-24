Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Удивительный мир. Самые красивые диджитал-модели (40 фото)
Депутат задекларировал 10 самолетов и автостоянку
15 важных фактов о воде
Кристина Асмус впервые стала мамой в кино
Как выглядит самая дорогая квартира в Выхино: фото
«Сеть»: Рыба, у которой хватка как у питбуля «В Черном море на людей нападает рыба, у которой хватка как у питбуля»
Екатерина Климова и Игорь Петренко воссоединились
В Чехии объяснили, почему Западе не любит Россию
Кристина Асмус впервые стала мамой в кино
Дети Сергея Жукова снимаются в кино с Безруковым и Климовой
Как гинекологи «кошмарят» россиянок
Болезни от еды: чем опасен западный тип питания
Водянова в платье Ulyana Sergeenko на вечеринке в Париже
Брежневу раскритиковали за пышное платье принцессы
«Девочка-мамочка»: в сети обсуждают фото Боярской на прогулке с детьми
Раскрыта опасность дефицита витамина D в первом триместре
Как живет один из самых опасных районов мира: фото
Как выглядит самая дорогая квартира Выхино
Фоторепортажи
11Скончался Сергей Доренко
10Нотр-Дам спустя месяц после пожара
18:43 (мск), источник: Интерфакс

Кадыров опроверг слухи о своем назначении вице-премьером

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU — Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о готовящемся его назначении на пост полпреда в СКФО и вице-премьера России.

Источник: AP 2019

«Меня, как говорится, в очередной раз женили. Без меня! Оказывается, иду на повышение, вверх по карьерной лестнице. Одновременно назначают на должности полпреда в СКФО и вице-премьера России. Но сватающие меня на высшие посты глубоко заблуждаются», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он предположил, что авторы слухов делают это ради саморекламы и «ежедневно строчат небылицы в стиле Эзопа и дедушки Крылова».

Я Раб Аллаха и слуга своего народа! Выше этих должностей кресел для меня не существует!
Рамзан Кадыров
глава Чечни

Ранее в телеграм-каналах появились предположения о готовящейся отставке нынешнего полпреда президента в СКФО Александра Матовникова. На его место якобы будет назначен Кадыров, который также станет вице-премьером.

Читайте также

Тереза Мэй заплакала во время объявления о своей отставке
Длинная очередь на вершину Эвереста убила туристов
В Москве установят фигуры 84 детей, пропавших без вести
Полиция начала проверку после вечеринки в школе Владивостока
В Лионе прогремел взрыв, есть раненые
Кремль назвал условия встречи Путина и Зеленского
Ученые признали наступление новой эпохи в истории Земли
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Здоровье
Французу сделали эвтаназию против воли его родителей Пациент находится в коме больше 10 лет.
Hi-Tech
Руины советской промышленности: как выглядит полузаброшенный химзавод в Ивановской области Запустение и разруха.
Кино
Кристина Асмус впервые стала мамой в кино Роль дочери актрисы досталась наследнице режиссера фильма «Текст» Клима Шипенко
Авто
Россияне раскупили весь тираж нового кроссовера за 3 часа Первые 100 автомобилей Renault Arkana из лимитированной серии Edition One были куплены через онлайн-шоурум за первые 3 часа со старта продаж
Недвижимость
Как выглядит самая дорогая квартира в Выхино: фото
Российский депутат задекларировал 29 квартир и газопровод
Как выглядит тот самый Урюпинск?
Фото двухэтажной квартиры в Бутово: на окраинах Москвы тоже неплохо
Популярные темы на «Детях»
Хочу всех бросить 410
Поэтический конкурс № 11 (Баллада). Поздравлялка. 305
На вкус и цвет.. как говорится 291
Городские цветы, городские цветы... 183
Леди
В сети решили, что похудевшая Меньшова выглядит на 20 лет моложе Звезда восхитила своих поклонников.
Все о ремонте
Пентхаус на набережной в Санкт-Петербурге: фото квартиры за 220 млн
Как обновить интерьер ванной комнаты без капитального ремонта
Пять культовых предметов быта из 80-х
Скандинавский дом с множеством спальных мест: фото
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь