18:43 (мск), источник: Интерфакс
Кадыров опроверг слухи о своем назначении вице-премьером
Москва. 24 мая. INTERFAX.RU — Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о готовящемся его назначении на пост полпреда в СКФО и
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Москва. 24 мая. INTERFAX.RU — Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о готовящемся его назначении на пост полпреда в СКФО и
«Меня, как говорится, в очередной раз женили. Без меня! Оказывается, иду на повышение, вверх по карьерной лестнице. Одновременно назначают на должности полпреда в СКФО и
Он предположил, что авторы слухов делают это ради саморекламы и «ежедневно строчат небылицы в стиле Эзопа и дедушки Крылова».
Я Раб Аллаха и слуга своего народа! Выше этих должностей кресел для меня не существует!Рамзан Кадыровглава Чечни
Ранее в