США продадут оружие арабским странам на $8,1 млрд для сдерживания агрессии Ирана

Он принял решение воспользоваться чрезвычайным правом с целью завершить в обход американских законодателей процесс заключения «22 сделок на продажу вооружений Иордании, ОАЭ и Саудовской Аравии на общую сумму в $8,1 млрд для сдерживания агрессии Ирана и наращивания потенциала самообороны партнеров».
«Эти продажи будут поддерживать наших союзников, укреплять стабильность на Ближнем Востоке и помогать этим странам сдерживать и защищаться от Исламской Республики Иран», — утверждал дипломат.
Аргументируя свое решение, он подчеркнул: «Задержка этих поставок может привести к ухудшению состояния систем [вооружений] и отсутствию необходимых деталей и технического обслуживания, что может создать серьезные проблемы в период растущей нестабильности в регионе».
По версии Помпео, данные «проблемы национальной безопасности усугублялись многомесячной задержкой со стороны Конгресса в деле удовлетворения этих критически важных потребностей». Такая ситуация, полагает глава Госдепартамента, ставила под сомнение надежность Вашингтона в качестве поставщика вооружений, «создавая возможности для противников США».
Что продают
В пятницу детали оружейных контрактов опубликовало профильное правительственное ведомство, входящее в структуру американского Министерства обороны. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между Вооруженными силами (ВС) США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.
Так, США продадут ОАЭ 20 разведывательных беспилотных летательных аппаратов RQ-21A Blackjack за $80 млн. Кроме того, отмечается в документе, Абу-Даби получит 331 управляемую ракету к противотанковым комплексам Javelin за $102 млн, а также 20 004 ракеты с лазерным наведением APKWS II за $900 млн. Инструкторы Корпуса морской пехоты США также проведут подготовку военнослужащих ОАЭ за $100 млн.
В свою очередь США проведут техническое обслуживание, ремонт и модернизацию приобретенных ранее Саудовской Аравией американских летательных аппаратов почти на $3 млрд.
Вооружение продается вместе с сопутствующим ему оборудованием, а также с предоставлением последующего техобслуживания. В Минобороны подчеркнули, что решение Помпео «требует немедленной продажи» данных вооружений. С точки зрения американского военного ведомства, выполнение контрактов отвечает интересам «национальной безопасности США».
Помпео заявил, что намерен воспользоваться чрезвычайным правом лишь единожды, несмотря на то, что к нему прибегали и администрации предыдущих президентов.
Он подчеркнул, что нынешнее правительство собирается продолжать сотрудничать с американскими законодателями и продолжит отправлять им договоренности по оружейным сделкам. «Я с нетерпением жду продолжения работы с Конгрессом по разработке разумных мер по продвижению и защите интересов национальной безопасности США в регионе», — заключил госсекретарь.
Ранее в пятницу Пентагон объявил, что располагает информацией о том, что Иран якобы причастен к атакам на нефтяные танкеры у побережья ОАЭ, а также к нападению на трубопровод в Саудовской Аравии.
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