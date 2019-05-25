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07:25 (мск), источник: ТАСС

США продадут оружие арабским странам на $8,1 млрд для сдерживания агрессии Ирана

ВАШИНГТОН, 25 мая. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение без одобрения Конгресса осуществить продажу вооружений Иордании, Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) на сумму в $8,1 млрд для «сдерживания иранской агрессии». Об этом говорится в распространенном в пятницу Госдепартаментом заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

Источник: Reuters

Он принял решение воспользоваться чрезвычайным правом с целью завершить в обход американских законодателей процесс заключения «22 сделок на продажу вооружений Иордании, ОАЭ и Саудовской Аравии на общую сумму в $8,1 млрд для сдерживания агрессии Ирана и наращивания потенциала самообороны партнеров».

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«Эти продажи будут поддерживать наших союзников, укреплять стабильность на Ближнем Востоке и помогать этим странам сдерживать и защищаться от Исламской Республики Иран», — утверждал дипломат.

Аргументируя свое решение, он подчеркнул: «Задержка этих поставок может привести к ухудшению состояния систем [вооружений] и отсутствию необходимых деталей и технического обслуживания, что может создать серьезные проблемы в период растущей нестабильности в регионе».

По версии Помпео, данные «проблемы национальной безопасности усугублялись многомесячной задержкой со стороны Конгресса в деле удовлетворения этих критически важных потребностей». Такая ситуация, полагает глава Госдепартамента, ставила под сомнение надежность Вашингтона в качестве поставщика вооружений, «создавая возможности для противников США».

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Что продают

В пятницу детали оружейных контрактов опубликовало профильное правительственное ведомство, входящее в структуру американского Министерства обороны. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между Вооруженными силами (ВС) США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

Так, США продадут ОАЭ 20 разведывательных беспилотных летательных аппаратов RQ-21A Blackjack за $80 млн. Кроме того, отмечается в документе, Абу-Даби получит 331 управляемую ракету к противотанковым комплексам Javelin за $102 млн, а также 20 004 ракеты с лазерным наведением APKWS II за $900 млн. Инструкторы Корпуса морской пехоты США также проведут подготовку военнослужащих ОАЭ за $100 млн.

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В свою очередь США проведут техническое обслуживание, ремонт и модернизацию приобретенных ранее Саудовской Аравией американских летательных аппаратов почти на $3 млрд.

Вооружение продается вместе с сопутствующим ему оборудованием, а также с предоставлением последующего техобслуживания. В Минобороны подчеркнули, что решение Помпео «требует немедленной продажи» данных вооружений. С точки зрения американского военного ведомства, выполнение контрактов отвечает интересам «национальной безопасности США».

Помпео заявил, что намерен воспользоваться чрезвычайным правом лишь единожды, несмотря на то, что к нему прибегали и администрации предыдущих президентов.

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Он подчеркнул, что нынешнее правительство собирается продолжать сотрудничать с американскими законодателями и продолжит отправлять им договоренности по оружейным сделкам. «Я с нетерпением жду продолжения работы с Конгрессом по разработке разумных мер по продвижению и защите интересов национальной безопасности США в регионе», — заключил госсекретарь.

Ранее в пятницу Пентагон объявил, что располагает информацией о том, что Иран якобы причастен к атакам на нефтяные танкеры у побережья ОАЭ, а также к нападению на трубопровод в Саудовской Аравии.

Дональд Трамп заявил, что не позволит Ирану обладать ядерным оружием
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20 мая© Ньюстюб
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