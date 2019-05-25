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08:52 (мск), источник: РИА Новости

Глава украинского Генштаба заявил, что был в «шоке» от поездки в Крым

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Украина потеряла Крым задолго до событий 2014 года. Такое заявление в интервью УНИАН сделал новый начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак, рассказав также, что у него остались негативные впечатления от посещения полуострова.

Источник: РИА Новости

По словам генерала, в 2010 году он отдыхал в санатории в Крыму и был «шокирован увиденным, решив, что больше никогда не приедет на полуостров.

«Это был плохой обломок Советского Союза, повсюду реклама российской водки с триколором. Я себе задавал вопрос: Я на Украине? Я не понимал, где я нахожусь», — сказал Хомчак.

При этом глава украинского Генштаба выразил мнение, что сегодня Киев должен «воевать за человека (в Крыму — Прим. ред.), за то, что у него в голове».

Ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук отметил, что к потере Украиной Крыма привела в том числе проводимая Киевом политика жесткой централизации и ограничения свобод регионов.

Крым стал российским регионом после референдума, проведенного там в 2014 году. Киев, а вместе с ним и ряд стран Запада считают, что Россия аннексировала Крым. Москва указывает, что полуостров перешел под ее юрисдикцию в соответствии с международным правом после референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей высказались в поддержку этого решения.

Руслан Хомчак — украинский военачальник, начальник штаба — первый заместитель командующего Сухопутными войсками Украины с 2016 года, генерал-лейтенант.
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Окончил Московское высшее военное командное училище. Проходил службу в ГДР, а затем в Белорусском Краснознамённом военном округе.

Во время военной операции на юго-востоке Украины одно время занимал должность командующего сектора «Б». С 2016 года — начальник штаба — первый заместитель командующего сухопутными войсками Украины.

21 мая 2019 года Руслан Хомчак указом президента Украины Владимира Зеленского назначен на должность начальника Генерального штаба ВС Украины.

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