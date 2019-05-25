Глава украинского Генштаба заявил, что был в «шоке» от поездки в Крым

По словам генерала, в 2010 году он отдыхал в санатории в Крыму и был «шокирован увиденным, решив, что больше никогда не приедет на полуостров.
«Это был плохой обломок Советского Союза, повсюду реклама российской водки с триколором. Я себе задавал вопрос: Я на Украине? Я не понимал, где я нахожусь», — сказал Хомчак.
При этом глава украинского Генштаба выразил мнение, что сегодня Киев должен «воевать за человека (в Крыму — Прим. ред.), за то, что у него в голове».
Ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук отметил, что к потере Украиной Крыма привела в том числе проводимая Киевом политика жесткой централизации и ограничения свобод регионов.
Крым стал российским регионом после референдума, проведенного там в 2014 году. Киев, а вместе с ним и ряд стран Запада считают, что Россия аннексировала Крым. Москва указывает, что полуостров перешел под ее юрисдикцию в соответствии с международным правом после референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей высказались в поддержку этого решения.
Руслан Хомчак — украинский военачальник, начальник штаба — первый заместитель командующего Сухопутными войсками Украины с 2016 года, генерал-лейтенант.
Окончил Московское высшее военное командное училище. Проходил службу в ГДР, а затем в Белорусском Краснознамённом военном округе.
Во время военной операции на юго-востоке Украины одно время занимал должность командующего сектора «Б». С 2016 года — начальник штаба — первый заместитель командующего сухопутными войсками Украины.
21 мая 2019 года Руслан Хомчак указом президента Украины Владимира Зеленского назначен на должность начальника Генерального штаба ВС Украины.