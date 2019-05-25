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05:26 (мск), источник: РИА Новости

НАТО примет новую стратегию из-за «ядерной угрозы» со стороны России

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. НАТО впервые за десятилетия примет новую военную стратегию из-за «ядерной угрозы» со стороны России. Об этом в интервью немецкой газете Welt am Sonntag заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

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«На этой неделе наши военные эксперты приняли решение о (внедрении. — прим. ред.) новой военной стратегии для альянса», — рассказал генсек НАТО.

По его словам, причиной такого шага является «ядерная угроза», которая якобы исходит в адрес западных стран от России. Кроме того, альянс сталкивается с новыми вызовами на востоке и юге, заявил Столтенберг.
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«Речь идет о том, чтобы и в дальнейшем быть полностью готовыми к обороне и обеспечивать стабильность. Это отчасти требует новых военных концепций», — добавил он.

Ранее представители альянса не раз обвиняли Москву в разработке планов применения ядерного оружия. Так, в марте главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти, заявил, что превентивная ракетная атака позволит Москве достичь «быстрых побед над более слабыми соседями». Однако никаких аргументов в поддержку своих слов он не привел.

При этом сами США от идеи упреждающего удара не отказываются.
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Как заявлял на слушаниях в сенате глава Объединенного комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерал Джозеф Данфорд, такая политика делает более сложным для противника процесс принятия решений об атаке на Соединенные Штаты.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что рассматривают ядерное оружие только как средство защиты. Как пояснил президент Владимир Путин, российская ядерная доктрина не предусматривает нанесения превентивного удара: Москва теоретически может применить ядерное оружие только в ответ.

По словам главы государства, такое решение может быть принято, если системы предупреждения о ракетном нападении не только зафиксируют пуск ракет, но и определят точный прогноз траектории полетов и время падения боеголовок на территорию России. Но агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, добавил Путин.

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