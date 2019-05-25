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09:12 (мск), источник: РИА Новости

Представитель Зеленского признал невозможность отказа от торговли с Россией

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве страны Андрей Герус признал, что на данный момент Киев не может прекратить экономические отношения с Россией. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала NewsOne.

Источник: РИА Новости

«Если мы принимаем решения, в том числе экономические, мы должны в первую очередь думать, не выстрелим ли мы себе в ногу», — сказал Герус, отвечая на вопрос ведущего, возможно ли прекращение торговли.

По его словам, украинская продукция продолжает поставляться в Россию, а Киев от этого получает экспортную выручку, что делает страну «сильнее».

Кроме того, существуют отрасли экономики, такие как энергетика, в которых процент поставок из России особенно велик, добавил представитель президента.

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«И более того, если мы нефтепродукты берем из Белоруссии, из Прибалтики или даже из Польши, все равно эти продукты изготовлены из российской нефти. Мы живем в глобальном мире, и остановить одновременно экономические отношения нереально и невозможно», — заключил Герус.

Экономические отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2015 году, когда кабмин Украины принял постановление об отмене зоны свободной торговли с Россией в рамках СНГ и вводе эмбарго на ряд российских товаров. Впоследствии санкционные списки неоднократно расширялись.

После этого Москва также ввела экономические ограничения. В России не раз подчеркивали, что отменят запреты в ответ на аналогичные действия со стороны Украины. При этом президент Владимир Путин отмечал, что, несмотря на усилия киевских властей, торговый оборот между странами растет.

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