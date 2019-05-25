Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кем оказались задержанные в ДНР украинские силовики
Депутат задекларировал 10 самолетов и автостоянку
Ученые предупредили о смертельной опасности соков
Зеленский придумал, как решить вопрос с Россией
Российский депутат задекларировал 29 квартир и газопровод
От какой болезни страдал Леонардо да ВинчиПрофессор Королевского колледжа Лондона предполагает, что Леонардо да Винчи страдал не только от косоглазия, но и синдрома дефицита внимания и гиперактивности
Екатерина Климова и Игорь Петренко воссоединились
В Чехии объяснили, почему Западе не любит Россию
Кристина Асмус впервые стала мамой в кино
Дети Сергея Жукова снимаются в кино с Безруковым и Климовой
"Суперджет" получил 30 пробоин при перелёте из Москвы в Ижевск
Глюкоза в купальнике в нескромной позе - фото
Водянова в платье Ulyana Sergeenko на вечеринке в Париже
Брежневу раскритиковали за пышное платье принцессы
Алена Апина показала редкое фото с дочкой
Алла Пугачева устроила детям пикник на природе
Российский депутат задекларировал 29 квартир и газопровод
Как выглядит тот самый Урюпинск?
Фоторепортажи
14Путь «Небесного хозяина» Акихито
10Нотр-Дам спустя месяц после пожара
11:31 (мск), источник: Аргументы и факты

Кудрявцева подаст в суд из-за статьи о ее причастности к скандалу в Австрии

Издание утверждает, что телеведущая является героиней скандального видео, которое привело к отставке вице-канцлера страны.

Источник: Агентство «Москва»

Австрийский таблоид Osterreich Zeitung опубликовал материал о причастности российской телеведущей Леры Кудрявцевой к скандалу с вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе.

Об этом сама Кудрявцева сообщила на своей официальной странице в Instagram.

Австрийское издание опубликовало статью с фотографией российской телеведущей. В материале корреспонденты таблоида ссылаются на мнение блогера, который утверждает, что Кудрявцева является той самой девушкой со скандального видео, которое привело к отставке вице-канцлера республики.

Во время загрузки произошла ошибка.

Телеведущая заявила, что намерена разбираться с данной ситуацией в международном суде.

Ранее немецкие СМИ опубликовали видеоматериалы, на которой Хайнц-Кристиан Штрахе в 2017 году предлагает неизвестной русскоговорящей женщине заключить сделку, обещая доступ к госконтрактам взамен на помощь его партии в ходе парламентских выборов.

Читайте также

«Российский скандал» в Австрии
23 маяКанцлер Австрии назначил новых министров после скандала с видео
22 маяПомощник бывшего вице-канцлера Австрии не исключил, что политика «одурманили»
21 маяАвстрийское правительство развалилось из-за скандала с «россиянкой»
В ЗАГС спустя 13 лет. Потап и Настя подтвердили свой роман свадьбой
Представитель Зеленского признал зависимость от торговли с РФ
Глава Генштаба Украины остался в «шоке» от поездки в Крым
Россиянам открыли безвизовый въезд еще в одну страну
«Не идеальная команда»: финны уверены в победе над Россией
Родителей участницы выпускного во Владивостоке оштрафуют
Победителями шестого сезона «Голос. Дети» стали все финалисты
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Здоровье
Французу сделали эвтаназию против воли его родителей Пациент находится в коме больше 10 лет.
Hi-Tech
Руины советской промышленности: как выглядит полузаброшенный химзавод в Ивановской области Запустение и разруха.
Кино
Кристина Асмус впервые стала мамой в кино Роль дочери актрисы досталась наследнице режиссера фильма «Текст» Клима Шипенко
Авто
Россияне раскупили весь тираж нового кроссовера за 3 часа Первые 100 автомобилей Renault Arkana из лимитированной серии Edition One были куплены через онлайн-шоурум за первые 3 часа со старта продаж
Недвижимость
Раскрыта связь между чистотой жилья и успехами в личной жизни
В России подешевели дачи
Раскрыта причина слишком частых ремонтов в домах россиян
Пять культовых предметов быта из 80-х
Дети
Алена Апина показала редкое фото с дочкой Певица пришла на последний звонок
Леди
В сети решили, что похудевшая Меньшова выглядит на 20 лет моложе Звезда восхитила своих поклонников.
Все о ремонте
Пентхаус на набережной в Санкт-Петербурге: фото квартиры за 220 млн
Как обновить интерьер ванной комнаты без капитального ремонта
Пять культовых предметов быта из 80-х
Скандинавский дом с множеством спальных мест: фото
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь