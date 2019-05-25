11:31 (мск), источник: Аргументы и факты
Кудрявцева подаст в суд из-за статьи о ее причастности к скандалу в Австрии
Издание утверждает, что телеведущая является героиней скандального видео, которое привело к отставке
Австрийский таблоид Osterreich Zeitung опубликовал материал о причастности российской телеведущей Леры Кудрявцевой к скандалу с
Об этом сама Кудрявцева сообщила на своей официальной странице в Instagram.
Австрийское издание опубликовало статью с фотографией российской телеведущей. В материале корреспонденты таблоида ссылаются на мнение блогера, который утверждает, что Кудрявцева является той самой девушкой со скандального видео, которое привело к отставке
Телеведущая заявила, что намерена разбираться с данной ситуацией в международном суде.
Ранее немецкие СМИ опубликовали видеоматериалы, на которой
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