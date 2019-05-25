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14:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Трибунал ООН встал на сторону Украины в деле об инциденте в Керченском проливе

России следует вернуть Украине арестованных 24 моряков, задержанных в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года, и три военных корабля. Такое решение вынес Международный трибунал ООН по морскому праву, сообщает «Интерфакс».

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Согласно решению трибунала, Москве и Киеву нужно воздерживаться от мер, способных обострить спор по этому инциденту.

Также сообщается, что обе стороны должны до 25 июня предоставить суду свои отчеты по событиям в проливе.
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Решение по данному делу оглашается в Гамбурге, российской делегации на заседании нет, рассказал агентству представитель пресс-службы суда Бенджамин Бениршке. Председатель трибунала Пак Чжин Хён отметил, что отсутствие стороны спора не является препятствием для вынесения решения, передает «Европейская правда».

25 ноября прошлого года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В Москве действия украинской стороны назвали провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, 24 украинских моряка, находившиеся на борту трех кораблей, арестованы. В Киеве сочли действия Москвы актом военной агрессии.

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25 декабря 2018© Ньюстюб
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