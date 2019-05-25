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14:47 (мск), источник: РИА Новости

В МИД прокомментировали решение трибунала по инциденту в Черном море

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ, комментируя решение Международного трибунала по морскому праву по отношению к Москве, заявило, что возможность задействования Конвенции ООН по морскому праву 1982 года для разрешения инцидента в Керченском проливе исключена.

Источник: РИА Новости

Ранее Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы.

При этом Международный трибунал по морскому праву не считает необходимым требовать от РФ прекратить уголовное дело задержанных украинских моряков.

«Как ранее неоднократно отмечалось российской стороной, заявления, сделанные как Россией, так и Украиной, при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, исключают возможность задействования предусмотренных Конвенцией процедур разрешения споров в отношении инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива», — говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

В ведомстве добавили, что на данном этапе речь не идет собственно о рассмотрении претензий Украины и что в ходе последующего арбитражного разбирательства Россия намерена последовательно отстаивать свою позицию, в том числе отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию в свете упомянутых обстоятельств.

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