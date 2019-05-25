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18:44 (мск), источник: Ведомости

Зеленский отреагировал на решение трибунала ООН об украинских моряках

Выполнение Россией решения международного трибунала об освобождении украинских моряков может стать первым сигналом о готовности прекратить конфликт с Украиной, заявил президент страны Владимир Зеленский. Об этом он написал на своей странице в Faceboоk.

Источник: РИА "Новости"

По мнению политика, освободив украинские корабли и моряков, Москва сделает первый шаг к переговорам и разрешению «сотворенных ею проблем» цивилизованным способом. «Посмотрим, какой путь выберут в Кремле, — добавил Зеленский. — Но мы очень ждем наших ребят дома!».

Ранее 25 мая международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна освободить украинские военные корабли и моряков, которые были задержаны в Керченском проливе. В то же время трибунал посчитал, что Россия не обязана прекращать уголовное дело в отношении арестованных украинцев.

В ноябре прошлого года российские пограничники задержали в Керченском проливе два украинских артиллерийских катера и баркас, которые пересекли границу России, их экипажи (24 человека) были арестованы. По версии Москвы, корабли пересекли границу незаконно. Киев утверждает, что суда запрашивали разрешение на проход под Крымским мостом в установленном порядке, но ответа от российских пограничников не получили.

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