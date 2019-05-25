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18:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Порошенко призвал Зеленского не заигрывать с Россией

Бывший президент Украины Петр Порошенко посоветовал новому главе государства Владимиру Зеленскому не ждать импульса от общества в вопросе освобождения украинских моряков, арестованных в России после инцидента в Керченском проливе. Соответствующее сообщение Порошенко опубликовал в своем Facebook-аккаунте.

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Уже не до шуток — время действовать! Каждый украинский политик должен помнить истину — не стоит ни заигрывать с Россией, ни верить ее добросовестности. Под каждым ее обещанием скрывается единственная цель — разрушить успех европейской Украины.
Петр Порошенко

Порошенко также поприветствовал решение Международного трибунала ООН по морскому праву относительно ареста трех украинских кораблей и 24 моряков в ноябре 2018 года. Политик назвал вынесенный вердикт очередной красной линией для Кремля, подтверждающей правильность выбранной Киевом стратегии.

Ранее Зеленский, комментируя решение трибунала, заявил, что Россия получила шанс разблокировать переговоры и решить конфликт между Москвой и Киевом цивилизованным способом.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, согласно которому Москва должна освободить три украинских корабля и 24 моряков, арестованных после инцидента в районе Керченского пролива.

О выполнении этого решения необходимо доложить до 25 июня.

В ноябре прошлого года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три украинских корабля, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. По данному факту было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, а все 24 моряка, находившиеся на судах — арестованы. Киев счел действия Москвы актом военной агрессии.

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