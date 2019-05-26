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В Иране заявили, что «отправят на дно» американские корабли в случае их ошибочных действий
ТАСС, 26 мая.
«Мы используем против них [США] секретное оружие в случае развязывания войны и отправим на морское дно два их авианосца вместе с самолетами и экипажами», — сказал он.
По словам советника, американцы должны знать, что их ждет при военном сценарии. «Иранцы ответят всей мощью на любую провокацию со стороны США», — подчеркнул Корбани.
Политическая конфронтация между Ираном и США привела к резкому обострению обстановки в Персидском заливе после решения Вашингтона направить туда ударную группу ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln в качестве сигнала властям Тегерана.
Позднее было объявлено, что к этой группе присоединятся батарея зенитных ракетных комплексов Patriot и
24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отправке дополнительно 1,5 тысячи военных на Ближний Восток в связи с эскалацией напряженности с Тегераном. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф расценил этот шаг «как угрозу глобальному миру и стабильности».