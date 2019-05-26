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00:57 (мск), источник: ТАСС

В Иране заявили, что «отправят на дно» американские корабли в случае их ошибочных действий

ТАСС, 26 мая. Военно-морские силы Ирана располагают оружием, которое позволит им отправить на дно Персидского залива американские корабли «в случае их ошибочных действий». С таким предупреждением, как передал телеканал Al-Mayadeen, выступил в субботу советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мортеза Корбани.

Источник: Reuters

«Мы используем против них [США] секретное оружие в случае развязывания войны и отправим на морское дно два их авианосца вместе с самолетами и экипажами», — сказал он.

По словам советника, американцы должны знать, что их ждет при военном сценарии. «Иранцы ответят всей мощью на любую провокацию со стороны США», — подчеркнул Корбани.

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США и Иран: мир или война

Политическая конфронтация между Ираном и США привела к резкому обострению обстановки в Персидском заливе после решения Вашингтона направить туда ударную группу ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln в качестве сигнала властям Тегерана.

Позднее было объявлено, что к этой группе присоединятся батарея зенитных ракетных комплексов Patriot и военно-транспортный корабль USS Arlington. Как сообщили в Пентагоне, подобный шаг является «ответом на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США и американских интересов».

24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отправке дополнительно 1,5 тысячи военных на Ближний Восток в связи с эскалацией напряженности с Тегераном. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф расценил этот шаг «как угрозу глобальному миру и стабильности».

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