00:52 (мск), источник: ТАСС
Гуайдо заявил, что Мадуро блокирует распространение его речей по стране из-за страха
КАРАКАС, 26 мая. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо считает, что трансляции его выступлений блокируются по стране
Соответствующее заявление он сделал в субботу во время выступления в штате Лара.
«Каждый раз, когда я выступаю, режим не только закрывает телеканалы и радиостанции, но и блокирует интернет. Они [власти] боятся даже слов», — заявил Гуайдо, которого цитирует газета El Nacional.
Оппозиционер также добавил, что представляет интересы «большинства, желающего перемен». «Мы продолжим выходить на улицы Венесуэлы», — подчеркнул он.