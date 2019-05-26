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00:52 (мск), источник: ТАСС

Гуайдо заявил, что Мадуро блокирует распространение его речей по стране из-за страха

КАРАКАС, 26 мая. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо считает, что трансляции его выступлений блокируются по стране из-за страха, который испытывает президент Николас Мадуро перед оппозицией.

Источник: Reuters

Соответствующее заявление он сделал в субботу во время выступления в штате Лара.

«Каждый раз, когда я выступаю, режим не только закрывает телеканалы и радиостанции, но и блокирует интернет. Они [власти] боятся даже слов», — заявил Гуайдо, которого цитирует газета El Nacional.

Оппозиционер также добавил, что представляет интересы «большинства, желающего перемен». «Мы продолжим выходить на улицы Венесуэлы», — подчеркнул он.

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Во время загрузки произошла ошибка.
21 мая© Ньюстюб
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