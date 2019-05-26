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06:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Турцию заподозрили в отправке оружия противникам России и Сирии

Турция нарастила поставки оружия сирийским повстанцам в Идлибе, чтобы помочь им справиться с наступлениями, которые ведут правительственные войска Сирии при поддержке России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в повстанческих группировках.

Отмечается, что такое решение Анкара приняла после неудачной попытки убедить Москву прекратить эскалацию, чтобы остановить поток беженцев в республику. Турецкая сторона готова сохранить свое влияние в северо-западной части Сирии и усилить свое присутствие на военных базах, которые были созданы в рамках соглашения с Россией о зоне деэскалации, заявил собеседник агентства.

В феврале президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о том, что Анкара помогает предотвратить нападения боевиков на российскую военную базу Хмеймим в Сирии.

Ранее в МИД России указали, что Москва не позволит оставить в Сирии «заповедники терроризма» на месте зон деэскалации. В ведомстве указали, что демилитаризованная зона в Идлибе, за которую отвечает в том числе и Турция, так и не начала функционировать полноценно.

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