Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кем оказались задержанные в ДНР украинские силовики
Депутат задекларировал 10 самолетов и автостоянку
Ученые предупредили о смертельной опасности соков
Денев, Фаннинг и другие на закрытии Каннского фестиваля
Как дизайнеры сделали из двушки четырехкомнатную квартиру: фото
Сколько стоит одно домогательствоПочему «дело Вайнштейна» закончилось мировым соглашением
Задействованы истребители: Ан-12 Украины принудительно посадили
Развлечения Собчак испугали поклонников
Кристина Асмус впервые стала мамой в кино
Дети Сергея Жукова снимаются в кино с Безруковым и Климовой
Украинцы устроили провокацию перед выступлением русской певицы
СМИ: Пьяный россиянин избил жену в самолёте и умер
Ошибка в употреблении хлеба и молока, грозящая тяжелой болезнью
Как самый популярный повар мира лишился 20 млн
Самая дорогая проститутка рассказала о тайнах публичного дома
Обвиняемая в смерти Круга жена назвала брак пыткой
Как живет один из самых опасных районов мира: фото
Как выглядит самая дорогая квартира Выхино
Фоторепортажи
20При аварийной посадке в аэропорту Шереметьево сгорел самолет
14Путь «Небесного хозяина» Акихито
10:15 (мск), источник: Известия

Премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи подал в отставку

Премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи Питер О’Нил подал заявление об отставке. Он находился на должности семь лет, сообщает ABC News в воскресенье, 26 мая.

Источник: AFP 2019

По словам О’Нила, произошедшие недавно перемены в парламенте показали нужду страны в преобразованиях.

Бывший премьер-министр передал полномочия Сэру Джулиусу Чэню, ранее занимавшему подобную должность дважды. Официально подтвердить факт отставки О’Нила должен генерал-губернатор Папуа-Новой Гвинеи Роберт Дадае, что ожидается в ближайшие дни.

Отмечается, что экс-премьер-министр страны имеет поддержку 48 депутатов парламента в то время, как оппозиционный блок представлен 62 членами правительства.

Ранее в пятницу, 24 мая, О’Нила покинул ключевой его союзник в парламенте страны.

Ранее 26 мая число политиков, официально объявивших о выдвижении своих кандидатур на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра Великобритании, увеличилось до семи.

 Это уже перебор: гимназия в Перми усложнила вступительные для девочек
Финский капкан: звезд сборной России сдержала оборона противника
Тренер канадцев не удивлен, что Россия не вышла в финал ЧМ
Зеленский пообещал сделать Украину «базой для покорения мира»
Киев пригрозил России гамбургскими санкциями
Турцию заподозрили в отправке оружия противникам России и Сирии
В соцсетях обнаружили мужчин-русалок (фото, видео)
Захарова порассуждала о неуязвимости американской валюты
Быков: сборная Финляндии прыгнула выше головы, обыграв россиян
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Здоровье
Французу сделали эвтаназию против воли его родителей Пациент находится в коме больше 10 лет.
Hi-Tech
Неизвестные детали падения атомной бомбы на Хиросиму Из чего состоял «ядерный дождь»?
Кино
Кристина Асмус впервые стала мамой в кино Роль дочери актрисы досталась наследнице режиссера фильма «Текст» Клима Шипенко
Авто
«Узбекский ответ “Ладе”» бросит вызов Toyota Camry Как стало известно журналистам, марка Ravon, возвращаясь на российский рынок, решила сделать ставку на нишевые модели
Недвижимость
Как выглядит самая дорогая квартира в Выхино: фото
Российский депутат задекларировал 29 квартир и газопровод
Как выглядит тот самый Урюпинск?
Фото двухэтажной квартиры в Бутово: на окраинах Москвы тоже неплохо
Дети
Кети Топурия воссоединилась с бывшим мужем ради дочки Пользователи сети умиляются семейной идиллией в семье артистки
Леди
«У меня толстые ноги»: Бузова показала снимок в бикини Звезда смутила фолловеров откровенным снимком.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь