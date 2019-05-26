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13:03 (мск), источник: ТАСС

Столтенберг считает, что ДРСМД еще можно спасти при наличии политической воли

БЕРЛИН, 26 мая. /ТАСС/ — НАТО не стремится к новой гонке вооружений и не хочет новой холодной войны, подчеркнул генсек альянса.

Источник: AP 2019

Политическая воля необходима для спасения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). С такими словами выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в опубликованном в воскресенье интервью газете Welt am Sonntag.

«Времени остается все меньше, но еще не поздно, договор можно спасти», — считает Столтенберг. «В 1987 году Москва показала, что в состоянии уничтожить крылатые ракеты в течение нескольких недель», — добавил он.

«Мы не стремимся к новой гонке вооружений и не хотим новой холодной войны», — заверил генсек НАТО.

Он отметил, что альянс сможет постоять за себя и проводить достойную доверия и эффективную политику устрашения потенциального противника «и в мире без ДРСМД, с большим количеством российских ракет в Европе».

По словам Столтенберга, ответ НАТО на прекращение действия ДРСМД будет «соразмерным, скоординированным и будет носить оборонительный характер». Он указал, что среди мер могут быть «заключение нового договора о контроле над вооружениями или новые военные ответы в области обычных вооружений».

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В то же время «НАТО не намерена размещать в Европе новое ядерное оружие», подчеркнул Столтенберг. Он вновь обвинил российскую сторону в нарушении договора и призвал Москву уничтожить ракеты типа SSC-8 (по российской классификации 9М729).

Одновременно он указал, что «Китай становится все сильнее в военном отношении». «Они [китайцы] инвестируют все больше денег в развитие вооружений, в том числе атомного оружия. Некоторые страны НАТО считают, что было бы разумно подключить Китай к новой системе по контролю над вооружениями», — сказал Столтенберг. По его мнению, новое соглашение могло бы учитывать и риски, связанные с внедрением искусственного интеллекта, а также угрозы, возникающие в киберпространстве.

1 февраля Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео объявили, что США приостанавливают выполнение обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля, а через полгода перестанут быть его участником, поскольку считают, что Россия нарушает договор. В ответ на это Владимир Путин 2 февраля объявил о приостановке Москвой участия в соглашении. Он поручил более не инициировать переговоры с Вашингтоном по этой проблематике.

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29 марта© Ньюстюб
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