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13:50 (мск), источник: РИА Новости

Иран предложил странам Персидского залива подписать договор о ненападении

ТЕГЕРАН, 26 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф предложил странам Персидского залива подписать договор о ненападении в связи с обстановкой в регионе, сообщается в телеграм-канале правительства Исламской Республики.

Источник: AFP 2019

Зариф выступил с этой инициативой в Багдаде, на встрече с главой МИД Ирака Мухаммедом Али аль-Хакимом 25 мая. Он также подчеркнул, что Тегеран хочет наилучших отношений со странами Персидского залива и приветствует любые предложения по снижению напряженности.

Источник: РИА Новости

Ранее близкий к премьер-министру Ирака источник РИА Новости заявил, что Ирак наряду с Россией и еще четырьмя странами выступает посредником в урегулировании конфликта между Вашингтоном и Тегераном.

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Обострение ситуации вокруг Ирана

В прошлом году США в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе. За последние месяцы отношения между США и Ираном значительно обострились. Вашингтон ввел санкции против ключевых областей экономики Исламской Республики, его цель — «изменение поведения» Тегерана.

Иран, в свою очередь, признал террористической организацией Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), а сами Соединенные Штаты «государством — спонсором терроризма». Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал другие страны противодействовать санкциям США.

После этого советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец «Авраам Линкольн» и бомбардировщики. По его словам, тем самым Вашингтон посылает «ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или союзников будет встречено с безжалостной силой».

Как заявил высокопоставленный советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мортеза Корбани, Иран при помощи «совершенно секретного» оружия может «отправить на дно морское» прибывшие в Персидский залив американские военные корабли.

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