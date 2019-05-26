14:42 (мск), источник: Lenta.Ru
Тысячи израильтян выступили против неприкосновенности Нетаньяху
Массовые акции протеста против предоставления
Возмущение избирателей вызвало то, что Нетаньяху якобы пытался с помощью законодательных мер обеспечить себе иммунитет и таким образом избежать обвинений в коррупции. Противники премьера опасаются, что он урежет полномочия Верховного суда страны, чтобы тот не мог преследовать его по закону.
В митингах приняли участие тысячи жителей Израиля: организаторы заявили о 80 тысячах участников, фотограф Reuters оценил число пришедших в 20 тысяч.
Как сообщалось в феврале этого года, Нетаньяху собираются предъявить обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении властью. Премьер, пятый срок подряд не покидающий свой пост, называет начатые против него расследования «политической охотой на ведьм».