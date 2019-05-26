Коломойский посоветовал Украине объявить дефолт

«По моему мнению, мы должны относиться к нашим кредиторам так же, как Греция. Вот пример для Украины», — сказал Коломойский, состояние которого Forbes оценивает в $1,1 млрд (№ 6 в списке богатейших украинцев), в интервью Financial Times. В 2015 году Греция допустила дефолт, своевременно не выплатив МВФ 1,5 млрд евро долга.
По мнению миллиардера, победа Зеленского на выборах говорит о том, что украинцы устали от мер жесткой экономии, которых требует МВФ, и коррупции.
Если Зеленский будет слушать Запад и не будет делать собственных решений, то он в конце концов станет как Порошенко. У него будет тот же уровень поддержки — 5%, 10% или 15% вместо 73%.
Он предположил, что Украине за невыполнение обязательств бояться нечего. «Сколько раз был дефолт в Аргентине? И что, они все реструктурировали. Все в порядке», — заметил он.
Коломойский также заявил, что США и ЕС должны полностью списать внешний долг Украины в качестве компенсации за ее страдания во время борьбы с Россией. «Это ваша игра, ваша геополитика, — заявил он. — Вам нет дела до Украины. Вы хотите навредить России, а Украина — просто предлог».
В октября прошлого года МВФ и Украина договорились о новой программе сотрудничества на сумму $3,9 млрд. В декабре Украина получила первый транш в размере $1,4 млрд по новой программе. Зеленский ранее обещал продолжать работать с МВФ. «У нас есть обязательства: если ты взял долги — ты должен их вернуть. Никто не собирается полностью испортить бизнес-климат в стране, чтобы произошел отток инвесторов. И самое страшное — пострадал бы имидж Украины. Я бы на себя никогда не брал такие полномочия», — говорил он до того, как стал президентом.
Как отмечает Financial Times, заявления Коломойского могут встревожить сторонников Киева на Западе, которые и так обеспокоены возможным влиянием миллиардера на нового президента Украины.
После избрания Зеленского Коломойский приехал на Украину впервые за два года, а его бывший адвокат Андрей Богдан стал руководителем администрации нового президента. Зеленский ранее говорил, что «никаких отношений» у него с Коломойским нет. «Ни Коломойский, ни любой другой олигарх, никто на меня влиять не будет», — подчеркивал он.
Коломойский в интервью рассказал, что не видел Зеленского больше года, но давал ему советы по телефону, основываясь на собственном опыте губернатора Днепропетровской области. Он отрицал финансирование кампании кандидата и отметил, что из-за заморозки его активов его телеканал «1+1» все еще должен производственной компании Зеленского $8 млн.