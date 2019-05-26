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21:56 (мск), источник: РИА Новости

Гройсман отказался объединяться с Порошенко на парламентских выборах

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Подавший в отставку премьер-министр Украины Владимир Гройсман не намерен объединяться с бывшим президентом Петром Порошенко на предстоящих парламентских выборах. Об этом глава правительства сказал в интервью ICTV.

Источник: РИА Новости

Гройсман отметил, что подобные предложения поступали от Порошенко, а возможность создания коалиции обсуждали «многие политики». Однако премьер-министр намерен участвовать в выборах самостоятельно со своей партией «Украинская стратегия».

«Я считаю, что мы просто разные», — заявил глава правительства.

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По его словам, перед «Украинской стратегией» стоят три фундаментальные задачи — уверенность граждан в будущем, нормальный достаток и безопасность.

Гройсман отметил, что в качестве главы правительства он сильно ограничен в кадровых возможностях и принятии решений, которые ему кажутся более эффективными.

Роспуск Рады

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе инаугурационной речи объявил о роспуске Верховной рады. Во вторник глава государства подписал соответствующий указ и назначил внеочередные выборы в украинский парламент на 21 июля.

После объявления о роспуске Рады в отставку подал премьер-министр Владимир Гройсман. При этом глава правительства заявил о намерении создать партию для участия в парламентских выборах.

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