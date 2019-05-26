21:56 (мск), источник: РИА Новости
Гройсман отказался объединяться с Порошенко на парламентских выборах
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Подавший в отставку
Гройсман отметил, что подобные предложения поступали от Порошенко, а возможность создания коалиции обсуждали «многие политики». Однако
«Я считаю, что мы просто разные», — заявил глава правительства.
По его словам, перед «Украинской стратегией» стоят три фундаментальные задачи — уверенность граждан в будущем, нормальный достаток и безопасность.
Гройсман отметил, что в качестве главы правительства он сильно ограничен в кадровых возможностях и принятии решений, которые ему кажутся более эффективными.
Роспуск Рады
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе инаугурационной речи объявил о роспуске Верховной рады. Во вторник глава государства подписал соответствующий указ и назначил внеочередные выборы в украинский парламент на 21 июля.
После объявления о роспуске Рады в отставку подал