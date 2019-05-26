Почти 1,5 миллиона человек приняли участие в праймериз «Единой России»

Единый день предварительного голосования ЕР по отбору кандидатов на предстоящие в сентябре выборы состоялся 26 мая. По итогам предварительного голосования в четырех регионах должны быть определены кандидаты от партии для последующего выдвижения на довыборах депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам, в 13 — кандидаты для участия в выборах депутатов законодательных собраний. В 21 регионе предварительное голосование определит кандидатов на выборах депутатов административных центров. Также процедура определит кандидатов от «Единой России» на выборах в органы местного самоуправления. Всего в 2019 году пройдут 74 кампании в 45 регионах РФ.
«По данным ситуационного центра, на 20 часов по московскому времени средняя явка на предварительном голосовании “Единой России” составляет 9,35% или почти полтора миллиона человек. Такая явка демонстрирует высокий интерес людей к процедуре и их стремление определить для себя лучших кандидатов, которые будут баллотироваться от партии на выборах 8 сентября», — сообщил Турчак журналистам после селекторного совещания в ЦИК партии.
Как уточнили в пресс-службе единороссов, наиболее высокие результаты явки показали Тыва (19,57%), Карачаево-Черкесия (18,22%), Северная Осетия (14,29%), Республика Алтай (13,9%), Калмыкия (13,25%), Мурманская область (13,21%), Крым (12,85%), Татарстан (12,8%) и Брянская область (10,99%).
Турчак рассказал, что поступило около 40 сообщений о нарушениях. «Наибольшее количество сообщений зафиксировано в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах. По каждому из обращений проводится проверка. Но можно сказать, что нарушения несущественны и не могут повлиять на итоги голосования», — подчеркнул секретарь генсовета партии.
Он напомнил, что для участия в предварительном голосовании «Единой России» было зарегистрировано 4503 кандидата.
«Из них членами партии являются примерно 56%, беспартийными — 44%, из которых 33% — сторонники “Единой России”. В этом году среди кандидатов рекордное количество молодых лиц, 38% кандидатов — молодые люди до 35 лет. Это свидетельствует об успешном обновлении партийных рядов», — пояснил Турчак.
Секретарь генсовета единороссов добавил, что итоги голосования все регионы должны подвести до 28 мая включительно.
Как добавили в пресс-службе партии, итоги озвучат на заседании президиума генсовета ЕР 30 мая. «В июне-июле пройдут конференции региональных отделений “Единой России”, на которых будут утверждены списки кандидатов от партии на выборы в сентябре. Призываю секретарей региональных отделений внимательно следить, чтобы в партийных списках оказались именно те, кто победил в предварительном голосовании», — заключил Турчак.