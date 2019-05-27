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00:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Прогноз: проевропейские партии получат 65% мест в Европарламенте

Согласно прогнозу Европарламента, проевропейские партии лидируют на выборах в законодательный орган ЕС, получив 493 места из 751. Выборы в Европарламент проходят с 23 по 26 мая во всех странах Евросоюза.

Источник: AFP 2019

Как предполагают в ЕП, Европейская народная партия получит 173 места в парламенте. «Прогрессивному альянсу социалистов и демократов» достанутся 147 мест, движению президента Франции Эмманюэля Макрона в союзе с «Альянсом либералов и демократов за Европу» — 102, «Зеленым» — 71.

Несмотря на готовящийся «Брексит», Великобритания также принимает участие в выборах. Накануне голосования претендующие на лидерство в ЕС евроскептики получили удар по репутации в связи со скандалами вокруг ультраправой Партии свободы в Австрии и британской Партии «Брексита», возглавляемой идеологом выхода страны из ЕС Найджелом Фараджем.

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