Прогноз: проевропейские партии получат 65% мест в Европарламенте

Как предполагают в ЕП, Европейская народная партия получит 173 места в парламенте. «Прогрессивному альянсу социалистов и демократов» достанутся 147 мест, движению президента Франции Эмманюэля Макрона в союзе с «Альянсом либералов и демократов за Европу» — 102, «Зеленым» — 71.
Несмотря на готовящийся «Брексит», Великобритания также принимает участие в выборах. Накануне голосования претендующие на лидерство в ЕС евроскептики получили удар по репутации в связи со скандалами вокруг ультраправой Партии свободы в Австрии и британской Партии «Брексита», возглавляемой идеологом выхода страны из ЕС Найджелом Фараджем.