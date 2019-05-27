В Европарламенте спрогнозировали распределение мест по итогам выборов

Ранее фракции «Европейских наций и свобод» и группа «Европа свободы и прямой демократии» насчитывали, соответственно, 37 и 41 депутата (всего 78).
По оценке ЕП, «альянс (итальянского вице-премьера Маттео) Сальвини», объединяющий евроскептиков из Франции, Австрии, Бельгии, Италии и других стран, может получить 57 кресел (в прошлом парламенте было 37), а сторонники Brexit из «Европы свободы и прямой демократии» могут рассчитывать еще на 56 мандатов (был 41).
Пока остается вопросом, будут ли эти силы формировать единую группу, учитывая, что в составе второй фракции будут депутаты из итальянского движения «Пять звезд» и сторонники Brexit.
По уточненным данным, еще 60 мандатов получат депутаты фракции «Европейских консерваторов и реформистов» (ранее было 76).
Также, согласно обновленному прогнозу, ведущая в ЕС «Европейская народная партия» получит 178 мандатов, социал-демократы — 147, а «зеленые» — 70.
Явка на этих выборах в ЕП стала рекордной за последние годы и превысила 50%.