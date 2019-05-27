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03:37 (мск), источник: РИА Новости

Пушков посоветовал напавшему на журналиста чиновнику «собирать вещи»

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter резко раскритиковал чиновника из Хакасии, члена «Единой России» Сергея Зайцева, напавшего на журналиста телеканала «Россия 24».

Источник: РИА Новости

Пушков предположил, что Зайцев после инцидента будет недолго занимать свой пост, и посоветовал ему «собирать вещи».

«Г-н Зайцев, глава Ширинского района Хакасии, уже “прославился” на всю Россию, бросив на пол журналиста ВГТРК. Уверен, что эта история будет иметь продолжение, причем не самое приятное для г-на Зайцева», — написал сенатор.

Видео
«Единая Россия» извинилась за действия чиновника, напавшего на журналиста ВГТРК

Он добавил, что такое поведение чиновника недопустимо, и напомнил о деле футболистов Кокорина и Мамаева, которые говорили, что их спровоцировали перед дракой.

«Кокорин и Мамаев также говорят, что их спровоцировали. Что бы ни сказал корреспондент, если он вообще что-то такое сказал, рукоприкладства со стороны главы района не оправдывает. Можно было просто прекратить беседу и предложить покинуть кабинет. А его действия — это безобразие», — подчеркнул Пушков.

Ранее стало известно, что член «Единой России», глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста телеканала «Россия 24» в своем рабочем кабинете. Видео распространилось в интернете и получило широкий резонанс.

В воскресенье заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко от лица партии извинился перед журналистами «за безобразную сцену» с Зайцевым и сообщил, что в ближайшие дни партийная комиссия по этике вынесет решение в его отношении. Региональное отделение ЕР в Хакасии также рассмотрит инцидент с хакасским чиновником и журналистом телеканала «России 24».

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