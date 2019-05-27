Пушков посоветовал напавшему на журналиста чиновнику «собирать вещи»

Пушков предположил, что Зайцев после инцидента будет недолго занимать свой пост, и посоветовал ему «собирать вещи».
«Г-н Зайцев, глава Ширинского района Хакасии, уже “прославился” на всю Россию, бросив на пол журналиста ВГТРК. Уверен, что эта история будет иметь продолжение, причем не самое приятное для г-на Зайцева», — написал сенатор.
Он добавил, что такое поведение чиновника недопустимо, и напомнил о деле футболистов Кокорина и Мамаева, которые говорили, что их спровоцировали перед дракой.
«Кокорин и Мамаев также говорят, что их спровоцировали. Что бы ни сказал корреспондент, если он вообще что-то такое сказал, рукоприкладства со стороны главы района не оправдывает. Можно было просто прекратить беседу и предложить покинуть кабинет. А его действия — это безобразие», — подчеркнул Пушков.
Ранее стало известно, что член «Единой России», глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста телеканала «Россия 24» в своем рабочем кабинете. Видео распространилось в интернете и получило широкий резонанс.
В воскресенье заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко от лица партии извинился перед журналистами «за безобразную сцену» с Зайцевым и сообщил, что в ближайшие дни партийная комиссия по этике вынесет решение в его отношении. Региональное отделение ЕР в Хакасии также рассмотрит инцидент с хакасским чиновником и журналистом телеканала «России 24».