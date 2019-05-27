Минобороны может ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников

Это следует из подготовленного ведомством проекта поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе».
«Правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождений от призыва на военную службу по состоянию здоровья, освобождений от исполнения воинской обязанности в связи с признанием их негодными к военной службе по состоянию здоровья проверяется путем изучения личных дел и медицинских документов указанных граждан, а также очного контрольного медицинского освидетельствования», — говорится в документе, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
При этом очное контрольное медицинское освидетельствование проводится и в случае несогласия призывника с заключением о его годности к военной службе.
Минобороны также предлагает непосредственно перед отправкой в войска проводить медосмотр призывников «в целях выявления состояний и заболеваний, препятствующих прохождению военной службы по состоянию здоровья», следует из законопроекта.
Еще одно нововведение заключается в направлении временно негодного по болезни призывника на лечение. В действующей редакции закона указывается, что гражданин «может быть направлен в медицинскую организацию для проведения лечебно-оздоровительных мероприятий» «в случае необходимости», однако речь не идет о признанных временно негодными.
Новая версия законопроекта предполагает, что такие граждане «при наличии медицинских показаний направляются в медицинскую организацию для оказания медицинской помощи в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья».
Кроме того, Минобороны предлагает определить, что медицинским обследованием призывников в случаях, когда степень их годности к службе невозможно определить в военкомате, смогут заниматься только организации из перечня, который будет утверждать глава субъекта федерации. Сейчас в законе отсутствует указание, какие медицинские организации должны обследовать юношей.