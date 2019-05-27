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06:19 (мск), источник: ТАСС

Трамп: США готовы вести переговоры с Ираном, если к ним готовы и в Тегеране

ТОКИО, 27 мая. /ТАСС/. США считают, что Иран хочет вести с ними переговоры, и если Тегеран выразит соответствующую готовность, Вашингтон положительно отреагирует на такое предложение. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп перед началом переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио.

Источник: AP 2019

«Я верю, что Иран хочет вести переговоры с нами. Если Иран хочет с нами вести переговоры, мы тоже хотели бы их провести. Посмотрим, что получится, никто не хочет, чтобы происходили ужасные вещи», — сказал он.

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Как сообщал 20 мая телеканал «Аль-Джазира», президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Соединенные Штаты не менее десяти раз предлагали его стране начать переговорный процесс.

Однако, по его убеждению, «сегодняшние условия не подходят для начала диалога». По словам Роухани, Иран «сейчас живет в состоянии экономической войны, и условия требуют сопротивления оказываемому давлению». Он заявил, что Иран не пойдет на переговоры с США, которые будут навязываться ему силой.

5 мая помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США в качестве сигнала властям Ирана направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США, в которую входят прежде всего Ближний Восток и Центральная Азия.

В Вашингтоне подчеркнули, что не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы защищать силы и интересы США в регионе.

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