11:01 (мск), источник: РИА Новости
Коломойский рассказал, из-за чего поругался с Порошенко
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что его конфликт с бывшим президентом Украины Петром Порошенко разгорелся
«Мы, кстати,
Если вы хотите знать, что являлось конфликтом, это был «1+1». С первого же дня. Это не было
какое-тоодно событие. Это было каждый день.
Вот я по долгу службы, когда меня приглашали в администрацию (президента — ред.), приходил. Один из вопросов был: «1+1″
По информации открытых источников в состав медиахолдинга «1+1», принадлежащего Коломойскому входят производственный департамент «1+1 продакшн», а также телеканалы «1+1», «1+1 International», «2+2», «ТЕТ», «ПлюсПлюс», «Бигуди», «Униан-ТВ». Помимо них, группе принадлежат новостные сайты ТСН.ua, информационное агентство УНИАН, а также
Коломойский является одним из самых богатых людей на Украине. По разным данным, его состояние оценивается примерно в 1,4 миллиарда долларов. Коломойский является основателем крупнейшей на Украине
Читайте также