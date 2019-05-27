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11:01 (мск), источник: РИА Новости

Коломойский рассказал, из-за чего поругался с Порошенко

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что его конфликт с бывшим президентом Украины Петром Порошенко разгорелся из-за принадлежащего ему телеканала «1+1».

Источник: РИА Новости

«Мы, кстати, из-за телевизора с ним (Порошенко — ред.) и поругались.

Если вы хотите знать, что являлось конфликтом, это был «1+1». С первого же дня. Это не было какое-то одно событие. Это было каждый день.

Вот я по долгу службы, когда меня приглашали в администрацию (президента — ред.), приходил. Один из вопросов был: «1+1″ что-то не то показал», — рассказал Коломойский в интервью интернет-изданию «Украинская правда».

По словам Коломойского, Порошенко лично требовал от него повлиять на руководителей телеканала. Бизнесмен объяснил, что не влияет на журналистов канала и не решает, какие сюжеты выпускать в эфир.
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По информации открытых источников в состав медиахолдинга «1+1», принадлежащего Коломойскому входят производственный департамент «1+1 продакшн», а также телеканалы «1+1», «1+1 International», «2+2», «ТЕТ», «ПлюсПлюс», «Бигуди», «Униан-ТВ». Помимо них, группе принадлежат новостные сайты ТСН.ua, информационное агентство УНИАН, а также интернет-сайты «Телекритика» и «Дуся», которые управляются отдельной кампанией. В марте 2016 года холдингом был приобретен украинский провайдер платного спутникового ТВ «Viasat Украина».

Коломойский является одним из самых богатых людей на Украине. По разным данным, его состояние оценивается примерно в 1,4 миллиарда долларов. Коломойский является основателем крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», также имеет активы в металлургической, нефтехимической и медиа сферах.

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