12:37 (мск), источник: Известия
Зеленая волна: что меняют итоги выборов в Европарламент
Во время голосования в главный орган ЕС свои позиции упрочили крайне правые и партии экологического толка.
Долгие годы двумя главными политическими силами внутри Европарламента оставались правоцентристская Европейская Народная Партия и стоящая по другую сторону идеологических баррикад группа
Но к утру сегодняшнего дня, согласно предварительным подсчетам, и правоцентристы, и
И хотя традиционный союз немецких консерваторов с их баварским крылом вышел в Германии по итогам выборов на первое место, вторая позиция «зеленых» вынудила канцлера Ангелу Меркель объявить о проведении 27 мая вечером экстренного совещания по теме результатов голосования.
К слову, неплохих результатов «зеленые» добились и в туманном Альбионе, а также в Ирландии. В частности, на голосовании в Дублине эта политическая сила оказалась первой с 23% голосов.
Как пояснила «Известиям» профессор в области европейских исследований Свободного Университета Брюсселя Амандин Креспи, все большая часть молодого либерального электората оказалась крайне недовольна экологической политикой основных европейских партий — как левых, так и правых. Одна из главных претензий заключается в том, что принимаемые ими меры не затрагивают фундаментальным образом интересы крупных промышленных секторов.
Еще один взлет — хотя более ожидаемый и прогнозируемый — пережили на нынешних выборах партии крайне правого толка. Главными триумфаторами стали итальянская «Лига» Маттео Сальвини и французская RN Марин Ле Пен, финишировавшие первыми в своих странах. На первой строчке оказалась и созданная менее пары месяцев назад британская партия «Brexit» знаменитого евроскептика Найджела Фараджа.
А вот икона голландских ультра — лидер Партии Свободы Гирт Уилдерс явно подкачал. По предварительным прогнозам этой политической силе придется довольствоваться всего одним креслом, тогда как главный куш среди голландцев в ЕП неожиданно сорвала левоцентристская Рабочая партия.
Блок «Европа за свободу и прямую демократию», в который «Альтернатива для Германии», «Движение пяти звезд», «Brexit», получает 56 кресел в ЕП. А «Европа наций и свобод» («Национальное объединение», «Лига», Партия свободы) — 58.
Пополнение полка евроскептиков замедлит процесс согласования новых законов внутри ЕП, но не парализует серьезно всю европейскую политику, заметила эксперт брюссельского Центра европейских политических исследований София Руссак:
Даже с учетом увеличения их численности, евроскептики не смогут объединиться — за исключением тем миграции и европейской интеграции, их позиции слишком разные.
Одно из ярчайших противоречий — взгляд на отношения с Москвой. Если Маттео Сальвини и Марин Ле Пен последовательно выступают за смягчение санкций против России и развитие сотрудничества с ней, то правящая в Польше «Право и справедливость», которую Сальвини зазывал в свой общеевропейский альянс,
И все же, по мнению президента Confindustria Russia Эрнесто Ферленги, увеличение в новом парламенте позиций евроскептиков приведет к консолидации позиции Европы по отношению к России, сделав взаимосвязи между ЕС и РФ более адекватными и прагматичными.
— Евроскептики получают на 36 мандатов больше. А это значит, что их голос за нормализацию отношений с Россией будет невозможно игнорировать, — сказал Эрнесто Ферленги «Известиям». — ЕС — это общий дом, но неэффективность управления и необходимость защиты своих позиций в коммерческой войне с Китаем и США, а также существенное замедление роста европейского ВВП запустили механизм внутреннего давления на политиков ЕС. И именно это дает надежду нам бизнесменам, что центральным местом в стратегии ЕС станет развитие глобального рынка и защита экономических интересов европейской промышленности.
Как пояснила Амандин Креспи, во многом исход выборов в общеевропейскую структуру определялся внутренней политикой:
— Многие избиратели используют выборы в ЕП как возможность наказать правительство в своей стране и использовать свой голос в качестве инструмента протеста против истеблишмента. Это объясняет, почему периферийные, радикальные партии всегда набирают больше очков на выборах в EП, чем на национальных выборах, — пояснила эксперт изданию мотивацию избирателей крайне правых.
Премьер Греции Алексис Ципрас, к примеру, объявил о намерении провести в стране досрочные парламентские выборы. Марин Ле Пен призвала распустить Национальное собрание, назвав прошедшее голосование «референдумом» для главы Пятой республики. Не исключено, что к схожим шагам может прибегнуть и Маттео Сальвини.
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