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12:37 (мск), источник: Известия

Зеленая волна: что меняют итоги выборов в Европарламент

Во время голосования в главный орган ЕС свои позиции упрочили крайне правые и партии экологического толка.

Источник: Reuters
По итогам выборов в Европейский парламент большинство отошло правоцентристским политическим силам, выступающим за дальнейшую интеграцию в рамках ЕС. Однако править балом столь же легко у них уже не получится: число достающихся им мест в 751-местном парламенте примерно на 40 мест меньше, чем было прежде. Большие потери понесла и вторая по численности группа в Европарламенте — социал-демократы, утратившие около 35 мест. Для ультраправых, как и ожидалось, выборы оказались успешными, в особенности для итальянской «Лиги», французского «Национального объединения» (RN) Марин Ле Пен и партии британского евроскептика Найджела Фараджа «Brexit». Но главным сюрпризом нынешнего голосования стал взлет «зеленых» партий, прежде всего в Германии и Франции. Такие расклады означают одно: нынешний Европарламент станет еще более фрагментированным.

Эко-прорыв

Долгие годы двумя главными политическими силами внутри Европарламента оставались правоцентристская Европейская Народная Партия и стоящая по другую сторону идеологических баррикад группа социал-демократов. В 751-местном парламенте на две эти крупнейшие политические силы неизменно приходилось большинство мест: еще вчера первая из них контролировала 217 кресел, вторая — 186.

Но к утру сегодняшнего дня, согласно предварительным подсчетам, и правоцентристы, и социал-демократы утратили по 35−40 мест. И такой итог в общем-то был предсказуем. Все предвыборные опросы пророчили традиционным партиям падение в рейтингах.

А вот успех, которые вдруг показали «зеленые» (70 кресел), для ряда аналитиков оказался неожиданным. Особенно сильно партии экологического толка подросли во Франции и Германии.

И хотя традиционный союз немецких консерваторов с их баварским крылом вышел в Германии по итогам выборов на первое место, вторая позиция «зеленых» вынудила канцлера Ангелу Меркель объявить о проведении 27 мая вечером экстренного совещания по теме результатов голосования.

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К слову, неплохих результатов «зеленые» добились и в туманном Альбионе, а также в Ирландии. В частности, на голосовании в Дублине эта политическая сила оказалась первой с 23% голосов.

Как пояснила «Известиям» профессор в области европейских исследований Свободного Университета Брюсселя Амандин Креспи, все большая часть молодого либерального электората оказалась крайне недовольна экологической политикой основных европейских партий — как левых, так и правых. Одна из главных претензий заключается в том, что принимаемые ими меры не затрагивают фундаментальным образом интересы крупных промышленных секторов.

Их дело — крайне правое

Еще один взлет — хотя более ожидаемый и прогнозируемый — пережили на нынешних выборах партии крайне правого толка. Главными триумфаторами стали итальянская «Лига» Маттео Сальвини и французская RN Марин Ле Пен, финишировавшие первыми в своих странах. На первой строчке оказалась и созданная менее пары месяцев назад британская партия «Brexit» знаменитого евроскептика Найджела Фараджа.

А вот икона голландских ультра — лидер Партии Свободы Гирт Уилдерс явно подкачал. По предварительным прогнозам этой политической силе придется довольствоваться всего одним креслом, тогда как главный куш среди голландцев в ЕП неожиданно сорвала левоцентристская Рабочая партия.

Тем не менее, в общеевропейском зачете правые заметно упрочили свои позиции.

Блок «Европа за свободу и прямую демократию», в который «Альтернатива для Германии», «Движение пяти звезд», «Brexit», получает 56 кресел в ЕП. А «Европа наций и свобод» («Национальное объединение», «Лига», Партия свободы) — 58.

Пополнение полка евроскептиков замедлит процесс согласования новых законов внутри ЕП, но не парализует серьезно всю европейскую политику, заметила эксперт брюссельского Центра европейских политических исследований София Руссак:

Даже с учетом увеличения их численности, евроскептики не смогут объединиться — за исключением тем миграции и европейской интеграции, их позиции слишком разные.

Одно из ярчайших противоречий — взгляд на отношения с Москвой. Если Маттео Сальвини и Марин Ле Пен последовательно выступают за смягчение санкций против России и развитие сотрудничества с ней, то правящая в Польше «Право и справедливость», которую Сальвини зазывал в свой общеевропейский альянс, по-прежнему остается одной из самых русофобских в ЕС.

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И все же, по мнению президента Confindustria Russia Эрнесто Ферленги, увеличение в новом парламенте позиций евроскептиков приведет к консолидации позиции Европы по отношению к России, сделав взаимосвязи между ЕС и РФ более адекватными и прагматичными.

— Евроскептики получают на 36 мандатов больше. А это значит, что их голос за нормализацию отношений с Россией будет невозможно игнорировать, — сказал Эрнесто Ферленги «Известиям». — ЕС — это общий дом, но неэффективность управления и необходимость защиты своих позиций в коммерческой войне с Китаем и США, а также существенное замедление роста европейского ВВП запустили механизм внутреннего давления на политиков ЕС. И именно это дает надежду нам бизнесменам, что центральным местом в стратегии ЕС станет развитие глобального рынка и защита экономических интересов европейской промышленности.

К национальным выборам

Как пояснила Амандин Креспи, во многом исход выборов в общеевропейскую структуру определялся внутренней политикой:

— Многие избиратели используют выборы в ЕП как возможность наказать правительство в своей стране и использовать свой голос в качестве инструмента протеста против истеблишмента. Это объясняет, почему периферийные, радикальные партии всегда набирают больше очков на выборах в EП, чем на национальных выборах, — пояснила эксперт изданию мотивацию избирателей крайне правых.

При этом, последствия для правящих элит могут выйти далеко за пределы просто слабых результатов при голосовании в Европейский парламент.

Премьер Греции Алексис Ципрас, к примеру, объявил о намерении провести в стране досрочные парламентские выборы. Марин Ле Пен призвала распустить Национальное собрание, назвав прошедшее голосование «референдумом» для главы Пятой республики. Не исключено, что к схожим шагам может прибегнуть и Маттео Сальвини.

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