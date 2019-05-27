Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Армагеддон» в реальности: спасти Землю не получится
В ГИБДД развеяли один из мифов о дорожных камерах
Британка считает, что тесные лифчики оставили в ее груди дыру
Питт, Навка, Максимова на Каннском фестивале
Как строят «российский Диснейленд»: фото сверху
«Сеть»: Рыба, у которой хватка как у питбуля «В Черном море на людей нападает рыба, у которой хватка как у питбуля»
В ДНР вернулась война, ВСУ устроили «армагеддон» под Мариуполем
Мадонна сказала, кого считает призером Евровидения
Пропустившая спецвыпуск «Голоса» дочь Алсу высказалась в соцсети
Кристина Асмус впервые стала мамой в кино
При крушении самолета в Болгарии не выжил никто - СМИ
СМИ: Пьяный россиянин избил жену в самолёте и умер
10 самых женственных платьев для выпускного
5 ошибок при использовании фена, которые вредят волосам
СМИ: Сергей Лазарев стал отцом во второй раз
В сети спорят, на кого похож сын Дмитрия Маликова
Как строят «российский Диснейленд»: фото сверху
Как создать красоту на шести сотках
Фоторепортажи
11Скончался Сергей Доренко
8«Наводить мосты»
12:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Коломойский рассказал о поддержке Зеленского всеми олигархами

Во время президентской кампании на Украине все местные олигархи поддерживали Владимира Зеленского. Об этом в интервью «Украинской правде» заявил бизнесмен Игорь Коломойский.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

По его словам, многие олигархи публично высказывались в поддержку Зеленского, но «в душе» абсолютно все хотели, чтобы он пришел к власти. Положительно к кандидатуре Зеленского относился и Ринат Ахметов, который связан с «Оппозиционным блоком». Также бизнесмен заявил, что Ахметов прогнозировал победу Зеленского еще в 2016 году, после выхода сериала «Слуга народа». Тогда Зеленский еще не заявлял о своих президентских амбициях.

Новость
Зеленскому подарили детскую книгу «Политика для начинающих»

В то же время Коломойский отметил, что «консенсуса олигархов» относительно поддержки Зеленского не было. «Не было такого, что олигархи между собой как-то договорились. Очень многие, [Дмитрий] Фирташ, например, свою позицию никогда публично не выражал», — добавил он.

Накануне, 26 мая, Коломойский призвал США и Евросоюз списать Украине внешний долг. По мнению бизнесмена, западные партнеры должны пойти на этот шаг в качестве компенсации за страдания во время борьбы с Россией.

Владимир Зеленский выиграл на выборах президента Украины, второй тур которых прошел 21 апреля, получив рекордный для страны уровень поддержки в 73 процента голосов. После вступления в должность новый президент назначил главой своей администрации юриста Андрея Богдана, которого называют личным адвокатом Коломойского. Это назначение вызвало критику из-за того, что в отношении Богдана, по данным журналистов, действуют ограничения украинского люстрационного закона, которые теоретически не позволяют ему занимать государственные должности.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий
Киселев: Зеленский играет в президента, а Украина стала массовкой
Во время загрузки произошла ошибка.
01:27 (мск)© Ньюстюб
 Российский чиновник напал на журналиста. Видео
Коломойский Зеленскому: объявляй дефолт!
СКР возбудил дело против чиновника, напавшего на журналиста
Пастух сжег 600 га леса, пытаясь приготовить обед на костре
Заключенные устроили бунт в одесской колонии
«Чудо на льду»: как финны стали чемпионами мира по хоккею
Американец с помощью дрона снял, как потерял телефон (видео)
Реки Земли оказались отравлены антибиотиками
Дерево в США сгорело изнутри (фото)
Здоровье
Как вас обманывают продавцы воды Вода в бутылках — это обычная водопроводная вода.
Hi-Tech
Ту-134 совершил последний рейс. Почему эту машину называют легендарной? Иллюминатор в туалете!
Кино
Боярский заявил, что не гордится ни одной из ролей дочери Михаил недоволен тем, что Елизавета пошла по его стопам
Авто
Новая BMW 1-й серии — революционные изменения Немцы рассекретили третье поколение баварской «копейки»
Недвижимость
Раскрыта причина слишком частых ремонтов в домах россиян
В Москве помыли одно из самых высоких зданий. Как это было: фото
В России подешевели дачи
Раскрыта связь между чистотой жилья и успехами в личной жизни
Дети
СМИ: Сергей Лазарев стал отцом во второй раз У певца уже есть 4-летний сын Никита
Леди
Екатерина Климова поразила фанатов откровенным декольте Актриса показала чувственное фото.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь