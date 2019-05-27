13:28 (мск), источник: Интерфакс
Песков назвал слухами сообщения об отставке Суркова
Москва. 27 мая. INTERFAX.RU —
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Москва. 27 мая. INTERFAX.RU —
«Вы знаете, что мы традиционно никакие кадровые слухи не комментируем», — сказал Песков.
Так он ответил на вопрос, не планирует ли Кремль найти замену Суркову в качестве переговорщика по Украине в связи с решением украинского политика Виктора Медведчука сложить с себя такие полномочия.
Обсуждения вопросов урегулирования в Донбассе с августа 2017 идут в формате