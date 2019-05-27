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13:28 (мск), источник: Интерфакс

Песков назвал слухами сообщения об отставке Суркова

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU — Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слухами появившиеся сообщения о том, что помощник президента Владислав Сурков написал заявление об отставке, и отказался их комментировать.

Источник: РИА "Новости"

«Вы знаете, что мы традиционно никакие кадровые слухи не комментируем», — сказал Песков.

Так он ответил на вопрос, не планирует ли Кремль найти замену Суркову в качестве переговорщика по Украине в связи с решением украинского политика Виктора Медведчука сложить с себя такие полномочия.

Обсуждения вопросов урегулирования в Донбассе с августа 2017 идут в формате Сурков-Волкер (Курт Волкер — спецпредставитель госдепа США по Украине).

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