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14:19 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков оставил без комментариев вопрос о подаренном Путиным Киршнер историческом документе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию СМИ о письме борца за независимость Аргентины генерала Хосе де Сан-Мартина якобы подаренном экс-президенту Аргентины Кристине Киршнер Владимиром Путиным.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Я не знаю, о чем там точно идет речь, поэтому я не хотел бы, просто основываясь на сообщениях СМИ, давать какие-нибудь комментарии», — сказал господин Песков. Он также не стал отвечать на вопрос, делал ли господин Путин ей вообще какие-либо подобные подарки.

Напомним, в прошлом году сообщалось, что Кристина Фернандес де Киршнер, занимавшая пост президента Аргентины с 2007 по 2015 год, будет привлечена к суду по обвинению в получении взяток на десятки миллионов долларов США. На прошлой неделе федеральный судья Аргентины Клаудио Бонадио инициировал еще одно судебное разбирательство в связи с обнаружением в ее доме исторических документов. Речь идет о записной книжке экс-президента Аргентины Иполито Иригойена (1916−1922) и письме 1835 года Хосе де Сан-Мартина его единомышленнику Бернардо О’Хиггинсу.

Госпожа Киршнер в своей автобиографии утверждала, что письмо ей подарил Владимир Путин во время ее приезда в Москву в 2015 году. Все обвинения в свой адрес Кристина Киршнер классифицировала как «охоту на ведьм», затеянную президентом Маурисио Макри ради победы на грядущих всеобщих выборах. Голосование пройдет в октябре 2019 года.

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