Песков оставил без комментариев вопрос о подаренном Путиным Киршнер историческом документе

14:19 (мск), источник: Коммерсантъ
«Я не знаю, о чем там точно идет речь, поэтому я не хотел бы, просто основываясь на сообщениях СМИ, давать
Напомним, в прошлом году сообщалось, что Кристина Фернандес де Киршнер, занимавшая пост президента Аргентины с 2007 по 2015 год, будет привлечена к суду по обвинению в получении взяток на десятки миллионов долларов США. На прошлой неделе федеральный судья Аргентины Клаудио Бонадио инициировал еще одно судебное разбирательство в связи с обнаружением в ее доме исторических документов. Речь идет о записной книжке
Госпожа Киршнер в своей автобиографии утверждала, что письмо ей подарил Владимир Путин во время ее приезда в Москву в 2015 году. Все обвинения в свой адрес Кристина Киршнер классифицировала как «охоту на ведьм», затеянную президентом Маурисио Макри ради победы на грядущих всеобщих выборах. Голосование пройдет в октябре 2019 года.