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17:05 (мск), источник: Forbes

Путин оценил идею о залоге вместо ареста для бизнесменов

Президент Владимир Путин на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым предложил «вместе проанализировать» вопрос применения залога в качестве меры пресечения для предпринимателей. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Источник: Пресс-служба Президента России

Титов попросил поддержки у главы государства, чтобы «изменить законодательство, и чтобы Верховный суд подумал, чтобы дать специальное разъяснение пленума о том, чтобы применять залог» в качестве меры пресечения. По словам Титова, замена ареста на залог в предпринимательских делах, с одной стороны, позволила бы предпринимателю не уходить от ответственности, с другой стороны, продолжать иметь возможность управлять компанией. «В среднем 146 сотрудников, работников на предприятии теряют свою работу, если закрывается компания», — отметил бизнес-омбудсмен.

Здесь важна, конечно, сумма залога. Потому что, если предполагаемое преступление тянет на миллиарды, а сумма залога 10 копеек, то тогда это не работает.
Владимир Путин
президент РФ

С другой стороны, освобождение под залог «тоже может быть действенным инструментом, чтобы эффективно вести, с одной стороны, дело, расследовать, с другой стороны, не прекращать деятельность предприятия, не останавливать, людей на улицу не выбрасывать», заметил Путин, предложив проанализровать вопрос.

От миллионов до миллиарда

Суды «очень редко, буквально в считанных случаях» применяют залог в качестве меры пресечения по предпринимательским делам, жаловался Титов на Петербургском международном экономическом форуме год назад. За пару месяцев до этого Тверской суд Москвы отказался отпустить совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова под залог в 2,5 млрд рублей. Именно в такую сумму следователи оценили ущерб по делу. Магомедов и его брат, бывший сенатор Магомед Магомедов обвиняются в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате в особо крупном размере. С марта 2018 года они находятся в СИЗО.

В феврале в СИЗО оказался американец Майкл Калви — основатель Baring Vostok, одного из старейших инвестфондов, работающих в России. Защита предлагала оставить его на свободе под залог 5 млн рублей, но суд предложение отклонил. Калви обвиняется в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», основным акционером которого является Baring Vostok. Сам он обвинение отрицает. Всего по делу проходят шесть человек. В апреле основатель Baring Vostok и бывший предправления банка «Восточный» Алексей Кордичев, признавший вину, были переведены под под домашний арест. Остальные обвиняемые остаются под арестом.

Задержание менеджеров старейшего инвестфонда в России
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За свободу бывшего министра федерального правительства Михаила Абызова предлагали 1 млрд рублей. Такой залог был готов внести миллиардер Роман Троценко. «Я предложил залог за в силу простых обстоятельств: Михаил — мой друг», — объяснял тогда миллиардер. Абызов «никуда не скрывался, откликался на все приглашения следственных органов, жил в своем доме, и у него недавно родился ребенок, которому шесть месяцев», — добавил Троценко. Он также подчеркнул: «Поскольку Михаил дал слово о том, что он на следственные действия ходить будет, то с моей точки зрения, не было никаких вариантов, что он нарушил бы это слово».

Абызов обвиняется в создании преступного сообщества, которое похитило у сибирских энергетических компаний 4 млрд рублей. Сам он вину отрицает.

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Откуда в деле против бывшего министра хищения на 4 миллиарда рублей?

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