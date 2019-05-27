Парламент Австрии вынес вотум недоверия Себастьяну Курцу

Это решение поддержали Социал-демократическая партия Австрии (52 депутата), Австрийская партия свободы (51 депутат) и партия JETZT (семь депутатов).
Курц и правительство формально остаются у власти до тех пор, пока федеральный президент Александер Ван дер Беллен не освободит их от обязанностей. После этого Ван дер Беллену предстоит назначить нового главу правительства и его членов.
Вопрос о вотуме недоверия Курцу подняла оппозиция на фоне правительственного кризиса в стране, к которому привела публикация скандальной видеозаписи с участием бывшего вице-канцлера и лидера Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе.
Штрахе ушел в отставку, Курц отказался дальше работать в правительственной коалиции с АПС и объявил досрочные парламентские выборы. На посты ушедших министров от АПС Курц назначил представителей своей партии и экспертов, что вызвало недовольство оппозиции.