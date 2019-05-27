Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Армагеддон» в реальности: спасти Землю не получится
Парусник из Петербурга протаранил «Мерседес» в Германии (видео)
Сколько сладкого можно съесть в день без вреда
Дети Сергея Жукова снимаются в кино с Безруковым и Климовой
Раскрыта связь между чистотой жилья и успехами в личной жизни
«Сеть»: Рыба, у которой хватка как у питбуля «В Черном море на людей нападает рыба, у которой хватка как у питбуля»
«Точный удар»: Россия ответила на обстрел авиабазы
Капризов об отношениях с Загитовой
Боярский заявил, что не гордится ни одной из ролей дочери
Кристина Асмус впервые стала мамой в кино
Британка считает, что тесные лифчики оставили в ее груди дыру
10 фактов, которые о вас узнают незнакомцы с первого взгляда
США и НАТО обратились к России с требованием
Зеленского раскритиковали за русский язык
СМИ: Сергей Лазарев стал отцом во второй раз
Безрукова, Федорова, Эппле поддержали «особенных» детей
Как живет один из самых опасных районов мира: фото
Как выглядит самая дорогая квартира Выхино
Фоторепортажи
27Самые известные снимки Великой Отечественной войны
11Скончался Сергей Доренко
17:28 (мск), источник: РИА Новости

Парламент Австрии вынес вотум недоверия Себастьяну Курцу

ВЕНА, 27 мая — РИА Новости. Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) вынес вотум недоверия правительству во главе с канцлером Себастьяном Курцем.

Источник: РИА Новости

Это решение поддержали Социал-демократическая партия Австрии (52 депутата), Австрийская партия свободы (51 депутат) и партия JETZT (семь депутатов).

Курц и правительство формально остаются у власти до тех пор, пока федеральный президент Александер Ван дер Беллен не освободит их от обязанностей. После этого Ван дер Беллену предстоит назначить нового главу правительства и его членов.

Вопрос о вотуме недоверия Курцу подняла оппозиция на фоне правительственного кризиса в стране, к которому привела публикация скандальной видеозаписи с участием бывшего вице-канцлера и лидера Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе.

Штрахе ушел в отставку, Курц отказался дальше работать в правительственной коалиции с АПС и объявил досрочные парламентские выборы. На посты ушедших министров от АПС Курц назначил представителей своей партии и экспертов, что вызвало недовольство оппозиции.

Следите за развитием темы «Российский скандал» в Австрии
 В Раде рассказали о последствиях возможного дефолта на Украине
В России могут ужесточить правила призыва в армию
Путин назвал залог эффективной мерой пресечения для бизнесменов
Состояние свидетельницы по делу Кокорина и Мамаева тяжелое
Неймару предложат 200 тысяч евро в день
Молния ударила в ракету «Союз» при старте с Плесецка
Стрим с бутылкой будет длиться 450 лет (видео)
Почему Волга в этом году так сильно обмелела и чем это грозит
Как на самом деле выглядят места из «Игры престолов» (фото)
Здоровье
Как вас обманывают продавцы воды Вода в бутылках — это обычная водопроводная вода.
Hi-Tech
ASUS представила ноутбук будущего с двумя экранами Посмотрите на них!
Кино
Боярский заявил, что не гордится ни одной из ролей дочери Михаил недоволен тем, что Елизавета пошла по его стопам
Авто
Новая BMW 1-й серии — революционные изменения Немцы рассекретили третье поколение баварской «копейки»
Недвижимость
Как выглядит самая дорогая квартира в Выхино: фото
Что за базар? Как сейчас живут вещевые рынки
Российский депутат задекларировал 29 квартир и газопровод
Как выглядят дома в самом опасном районе мира
Популярные темы на «Детях»
Ночные королевы 502
Ночные королевы -2 424
Выбор города для переезда 405
Муж очень просил завести ребенка 164
Леди
Екатерина Климова поразила фанатов откровенным декольте Актриса показала чувственное фото.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь