Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Удивительный мир. Самые красивые диджитал-модели (40 фото)
В ГИБДД развеяли один из мифов о дорожных камерах
Как вас обманывают продавцы воды
Кристина Асмус впервые стала мамой в кино
Российский депутат задекларировал 29 квартир и газопровод
Без воды виноватые: с чем связано весеннее обмеление ВолгиЧем маловодье может грозить реке и кто пострадает от него в первую очередь?
В РФ с 1 июля запрещено перевозить детей по ночам
Развлечения Собчак испугали поклонников
Пропустившая спецвыпуск «Голоса» дочь Алсу высказалась в соцсети
Дети Сергея Жукова снимаются в кино с Безруковым и Климовой
5 способов улучшить сексуальную жизнь с помощью еды
Сколько сладкого можно съесть в день без вреда
Реакция Кудрявцевой на ее фото в статье «Актриса или проститутка»
Зеленский оценил значение запаха шаурмы для Киева
В Москве прибавилось Капитолин и Добрынь
Максим Галкин показал, как его дома встречают дети
Как строят «российский Диснейленд»: фото сверху
Как создать красоту на шести сотках
Фоторепортажи
14Путь «Небесного хозяина» Акихито
20При аварийной посадке в аэропорту Шереметьево сгорел самолет
20:10 (мск), источник: Ведомости

Против Порошенко подали четвертое заявление в Госбюро расследований

Бывший первый замруководителя администрации Виктора Януковича, украинский юрист Андрей Портнов направил в Государственное бюро расследований Украины (Госбюро) четвертое заявление о совершении преступления экс-президентом страны Петром Порошенко.

Источник: AP 2019

«Друзья, пока в отношении Порошенко идут первоочередные следственные действия по трем первым уголовным производствам о государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов и неуплате налогов, сегодня мы обратились с четвертым заявлением о преступлении Порошенко — попытке узурпации им судебной власти», — написал он в Telegram-канале.

По словам Портнова, у него имеются еще десятки подготовленных заявлений. Он пообещал в ближайшее время сосредоточиться на усилении информационного давления на правоохранительные органы и подготовке других ходатайств в рамках уже «зарегистрированных четырех уголовных производств».

Ранее Госбюро начало проверку по заявлению Портнова, в котором Порошенко обвиняется в госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе. До этого юрист обвинил бывшего главу государства в отмывании средств и неуплате налогов на «Кузне на Рыбальском» — судостроительном предприятии, которое ранее принадлежало Порошенко. Портнов утверждает, что Порошенко легализовал $300 млн незаконных доходов через офшорные компании, заключив «несуществующую сделку за счет украденных у украинской армии средств».

Читайте также

 Россия вряд ли выполнит решение трибунала ООН об освобождении украинских моряков
Рынок страхования жизни упал впервые за десять лет
Путин назвал залог эффективной мерой пресечения для бизнесменов
Хоккеист сборной РФ высказался о примитивности чемпионов мира
Россия назвала условие для поставок патронов в США
Состояние свидетельницы по делу Кокорина и Мамаева тяжелое
Стрим с бутылкой будет длиться 450 лет (видео)
Почему Волга в этом году так сильно обмелела и чем это грозит
Сотовые операторы оказались не готовы к отмене роуминга в России
Здоровье
Как вас обманывают продавцы воды Вода в бутылках — это обычная водопроводная вода.
Hi-Tech
ASUS представила ноутбук будущего с двумя экранами Посмотрите на них!
Кино
Боярский заявил, что не гордится ни одной из ролей дочери Михаил недоволен тем, что Елизавета пошла по его стопам
Авто
Новая BMW 1-й серии — революционные изменения Немцы рассекретили третье поколение баварской «копейки»
Недвижимость
Раскрыта связь между чистотой жилья и успехами в личной жизни
В России подешевели дачи
Раскрыта причина слишком частых ремонтов в домах россиян
Пять культовых предметов быта из 80-х
Дети
СМИ: Сергей Лазарев стал отцом во второй раз У певца уже есть 4-летний сын Никита
Леди
Екатерина Климова поразила фанатов откровенным декольте Актриса показала чувственное фото.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь