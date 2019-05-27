Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру после скандала с «племянницей российского олигарха»

Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и возглавляемому им правительству, передает Krone Zeitung. Вопрос о вотуме недоверия на голосование вынесла оппозиция на фоне политического скандала с участием бывшего вице-премьера Хайнца-Кристиана Штрахе. Перед голосованием в парламенте Курц заявил, что доволен и гордится «той работой, которую правительство выполнило за последние полтора года», пишет агентство Associated Press.
В послевоенной истории Австрии канцлера впервые отправляют в отставку в результате недоверия парламенту, отмечает Bloomberg. Теперь президент Австрии Александр Ван дер Беллен должен назначить нового канцлера для формирования временного правительства, которое сможет заручиться поддержкой парламента до следующих национальных выборов. Они запланированы на сентябрь.
«Племянница миллиардера» и «пьяный мачо»
Политический кризис в Австрии начался в середине мая, когда немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видео встречи вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе с женщиной по имени Алена Макарова, которую австрийский политик считал племянницей российского миллиардера. Видеозапись была сделана скрытой камерой на частной вилле на Ибице в 2017 году, за несколько месяцев до парламентских выборов в Австрии. По итогам тех выборов ультраправая Австрийская партия свободы под руководством Штрахе попала в правительство, сформировав коалицию с Австрийской народной партией Курца, а сам Штрахе стал вице-канцлером.
Как следовало из видео, участники встречи обсуждали, в частности, возможность покупки «Макаровой» 50% крупнейшей австрийской газеты Kronen Zeitung, чтобы обеспечить благоприятное освещение деятельности партии Штрахе перед выборами.
Взамен, дал понять Штрахе, она могла бы в будущем рассчитывать на помощь в бизнесе — например, на получение крупных инфраструктурных госконтрактов, которые сейчас заключаются со Strabag.
Как отмечала Suddeutsche Zeitung, Штрахе считал, что Алена Макарова — племянница российского миллиардера Игоря Макарова. Но ее личность так и не была подтверждена, а ее лица на видео не видно. Сам Макаров заявил Forbes, что не имеет с девушкой никаких родственных связей. «Широко известен тот факт, что я был единственным ребенком в семье, и, соответственно, племянниц у меня нет. С женщиной, именующей себя Аленой Макаровой, я не имею никаких родственных связей и не знаком вообще», — передал он через представителя. Макаров также сообщил, что его команда использует все юридически приемлемые методы для выяснения, кто стоит за несанкционированным использованием его имени.
После публикации видео Штрахе ушел в отставку с поста вице-канцлера и сложил с себя полномочия лидера АПС. Он подчеркивал, что не делал ничего незаконного, но в то же время признал, что встреча была «ошибкой». «Да, это было глупо, это было безответственно, и это была ошибкой, — заявлял Штрахе. — Это была типичная попытка вести себя как мачо под воздействием алкоголя. Видимо, я пытался произвести впечатление на симпатичную хозяйку».
Курц после отставки Штрахе заявил, что возглавляемая им Австрийская народная партия больше не будет работать в коалиции с Австрийской партией свободы. Президент Австрии Александр Ван дер Беллен назвал видеозапись позорной. «Австрийцы имеют право на правительство, которому могут доверять, правительство, которое уважают в Европе и во всем мире», — заявил он.