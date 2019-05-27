Доклад: глава Сахалинской области показывает «эффективность без излишеств»

20:23 (мск), источник: ИА REGNUM
Лимаренко был назначен врио губернатора 7 декабря 2018 года, до этого более 10 лет проработав в структурах «Росатома», в последнее время — руководителем инжинирингового дивизиона, объединяющего ведущие
В первую очередь Лимаренко — и это отличает его от подавляющего большинства врио глав регионов — сразу же, на церемонии официального представления в должности, объявил о намерении участвовать в выборах в порядке самовыдвижения и сделал ряд важных для сахалинцев политических заявлений: отверг обсуждение передачи Курильских островов Японии и возможность объединения Сахалинской области с Приморьем.
Практически сразу Лимаренко наметил и контуры своей социальной программы: снижение уровня бедности в два раза, для чего запустил целый комплекс мер соцподдержки, обеспечение транспортной доступности территорий, снижение стоимости продуктов, расселение ветхого фонда и совершенствование работы здравоохранения.
«Как и другие руководители регионов, Лимаренко активно встречается с жителями области, уделяет значительное внимание прямой коммуникации с жителями. Он лично реагирует на сигналы о точечных кризисных ситуациях — например, выезжая на инспекцию аварийных домов», — отмечают эксперты. Для коммуникации с жителями активно использует социальные сети, в том числе Instagram и YouTube.
«В целом стиль Лимаренко можно охарактеризовать как спокойный и конструктивный. В принципиальных моментах он проявляет твердость, но не провоцирует искусственных противостояний, — пишут авторы доклада. — Когда в поле зрения Лимаренко попадает невнимание к безопасности, он проявляет заметную жесткость».
Обратили внимание специалисты ЦПК и на кадровый конкурс «Команда Сахалинской области» — аналог «Лидеров России», запущенный по инициативе Лимаренко. Уже несколько победителей этого конкурса получили назначения в правительство региона.
«Лимаренко за короткий срок показал способность привлекать в регион федеральные деньги. Прежде всего — на развитие инфраструктуры и социальной сферы, в которых нуждается область. Он добился увеличения финансирования в рамках единой субсидии на развитие социальной инфраструктуры до 15,7 млрд. рублей, еще 2,3 млрд. регион получит по программе развития здравоохранения», — говорится в тексте доклада.
В актив Лимаренко «Центр политической конъюнктуры» также заносит инициативу по созданию долгосрочной стратегии развития Сахалинской области — программного документа, который широко обсуждается совместно с жителями и экспертным сообществом, и проект «Развитие территорий», в рамках которого жители сами выбирают понравившиеся инициативы и отслеживают их реализацию.
«За короткий срок Лимаренко успел продемонстрировать системный подход к руководству регионом. В своей деятельности учитывает региональную специфику островной территории. Активно использует федеральные связи, чтобы получить дополнительные средства на развитие субъекта, добиться необходимых для региона изменений и простимулировать инвестиционную активность», — обобщают итоги работы Лимаренко эксперты ЦПК.
Ранее ЦПК представил политические портреты врио губернатора