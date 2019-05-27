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22:45 (мск), источник: ТАСС

Президент Австрии 28 мая отправит в отставку правительство Курца

ВЕНА, 27 мая. /ТАСС/. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободит во вторник от обязанностей правительство Себастьяна Курца и назначит на должность временного канцлера министра финансов и действующего вице-канцлера Хартвига Лёгера. С такими словами президент выступил в понедельник на пресс-конференции в своей канцелярии в Вене.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии вынес вотум недоверия кабинету министров Курца в связи с правительственным кризисом на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

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После этого Курц заявил Ван дер Беллену, что готов беспрепятственно передать власть переходному правительству и поддержать его работу.

«Завтра в соответствии со своими полномочиями <…> я освобожу от исполнения обязанностей это правительство, — сказал Ван дер Беллен. — Вице-канцлера Хартвига Лёгера в рамках этого процесса я наделю полномочиями по руководству ведомством федерального канцлера и председательством временным правительством».

Австрийский парламент больше не доверяет канцлеру и правительству
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18:27 (мск)© Ньюстюб
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