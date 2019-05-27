Президент Австрии 28 мая отправит в отставку правительство Курца

Ранее Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии вынес вотум недоверия кабинету министров Курца в связи с правительственным кризисом на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.
После этого Курц заявил Ван дер Беллену, что готов беспрепятственно передать власть переходному правительству и поддержать его работу.
«Завтра в соответствии со своими полномочиями <…> я освобожу от исполнения обязанностей это правительство, — сказал Ван дер Беллен. — Вице-канцлера Хартвига Лёгера в рамках этого процесса я наделю полномочиями по руководству ведомством федерального канцлера и председательством временным правительством».