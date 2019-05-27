Киев потребовал у Москвы назвать место и время возвращения украинских моряков

«Сегодня она пойдет в российский МИД. В ноте мы спрашиваем, каким образом мы можем забрать наши корабли, когда и где, как наши консулы могут забрать наших ребят из ''Лефортово''», — заявила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль (цитата по «Интерфакс-Украина»).
По словам госпожи Зеркаль, МИД Украины попросит, чтобы главы внешнеполитических ведомств со всего мира отправили в Москву подобные ноты.
«Завтра мы обращаемся ко всем министрам иностранных дел, готовим письма, с тем чтобы они все обратились к РФ с тем, что она обязана исполнить решение трибунала — отпустить моряков и судна», — сказала замминистра.
Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября 2018 года. Россия закрыла пролив и задержала три украинских корабля с 24 членами экипажей, обвинив их в нарушении государственной границы РФ. Моряки находятся под арестом до 24 июля.
25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить украинских моряков, а также вернуть три конфискованных украинских судна.
Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, если Москва исполнит решение трибунала, то это может стать «первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной». В ответ Кремль заявил о неизменности позиции России по вопросу задержанных украинских моряков.