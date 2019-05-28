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03:04 (мск), источник: Ведомости

Экономисты предсказали шансы Трампа на переизбрание в 2020 году

Экономисты подсчитали, что действующий президент США Дональд Трамп имеет высокие шансы на переизбрание в 2020 г., пишет газета The New York Times.

Источник: AP 2019

Издание отмечает, что эксперты использовали для подсчетов экономическую модель, которая использовалась, чтобы предсказать шансы Барака Обамы на избрание в 2008 г. и переизбрание в 2012 г. Модель разработал экономист Рэй Фэйр, она основывается на нескольких показателях, в том числе темпах роста внутреннего валового продукта и инфляции.

Бывший советник министра финансов в администрации Обамы Стивен Раттнер также считает высокими шансы Трампа на переизбрание. Аналогичного мнения придерживаются главный экономист Moody's Analytics Марк Занди и директор по инвестициям TrendMacrolytics Дональд Лускин.

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Согласно модели, Дональд Трамп в 2016 г. должен был получить 54,1% голосов, но получил 48,8%. «Я совершенно уверен, что этот разрыв был обусловлен в целом неблагоприятным рейтингом личных качеств мистера Трампа», — отметил Раттнер.

На данный момент опросы общественного мнения указывают, что американцы отдают предпочтение демократам, особенно популярен бывший вице-президент Джо Байден. Поэтому Трампу необходимо преодолеть негативное отношение значительного количества избирателей, чтобы прогноз экономистов сбылся, указывает издание.

Очередные выборы президента США пройдут в 2020 г., Трамп заявил о намерении принять в них участие. Он также назвал сенатора Берни Сандерса и Байдена своими основными конкурентами.

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