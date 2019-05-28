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08:39 (мск), источник: РИА Новости

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский впервые в качестве президента посетил позиции ВСУ на подконтрольной Киеву территории Луганской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Источник: РИА Новости

«В Станице Луганской президент побывал на передовой, в частности, на посту наблюдения и блиндажах. Ближайшая позиция противника — 400 метров», — сообщили представители президента.

Уточняется, что Зеленский ознакомился с бытовыми условиями украинской армии и отметил, что снабжение силовиков следует улучшить.

«Условия для военных, защищающих Украину, должны быть нормальными», — заявил президент.

Зеленскому также доложили о ситуации в зоне внутриукраинского конфликта. Как отмечается в сообщении пресс-центра штаба операции объединенных сил Украины в Facebook, ситуация в районе проведения операции «контролируемая». В совещании также принял участие начальник Генерального штаба ВС Украины Руслан Хомчак.

«В разрешении конфликта не заинтересован»

Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук выразил мнение, что команда нового президента Украины не заинтересована в урегулировании конфликта на юго-востоке страны.

Так политик прокомментировал заявление главы администрации Зеленского Андрея Богдана о том, что Медведчук не может представлять Киев на переговорах с Москвой.

Политик напомнил, что около 80 процентов украинцев больше всего надеются на мир в Донбассе и прекращение боевых действий. Причем, подчеркнул Медведчук, большинство избирателей с юго-востока Украины также голосовали за Зеленского, поскольку им нужен мир и «восстановление нормальных отношений с Россией», а сам Зеленский победил, потому что «исходил из того, что хотят слышать люди, и ему поверили».

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