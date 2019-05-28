Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

«В Станице Луганской президент побывал на передовой, в частности, на посту наблюдения и блиндажах. Ближайшая позиция противника — 400 метров», — сообщили представители президента.
Уточняется, что Зеленский ознакомился с бытовыми условиями украинской армии и отметил, что снабжение силовиков следует улучшить.
«Условия для военных, защищающих Украину, должны быть нормальными», — заявил президент.
Зеленскому также доложили о ситуации в зоне внутриукраинского конфликта. Как отмечается в сообщении пресс-центра штаба операции объединенных сил Украины в Facebook, ситуация в районе проведения операции «контролируемая». В совещании также принял участие начальник Генерального штаба ВС Украины Руслан Хомчак.
«В разрешении конфликта не заинтересован»
Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук выразил мнение, что команда нового президента Украины не заинтересована в урегулировании конфликта на юго-востоке страны.
Так политик прокомментировал заявление главы администрации Зеленского Андрея Богдана о том, что Медведчук не может представлять Киев на переговорах с Москвой.
Политик напомнил, что около 80 процентов украинцев больше всего надеются на мир в Донбассе и прекращение боевых действий. Причем, подчеркнул Медведчук, большинство избирателей с юго-востока Украины также голосовали за Зеленского, поскольку им нужен мир и «восстановление нормальных отношений с Россией», а сам Зеленский победил, потому что «исходил из того, что хотят слышать люди, и ему поверили».
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