08:51 (мск), источник: РИА Новости
Экс-министр рассказал, как ЕС губит экономику Украины
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости.
По его словам, основная часть этого соглашения — это установление зоны свободной торговли (ЗСТ), однако при этом ЕС ввел на украинскую продукцию квоты, ограничив ее ввоз.
«То есть, европейская продукция автоматически к нам поступает без контроля качества, а украинская продукция должна быть сертифицирована на соответствие стандартам Евросоюза. Поэтому соглашение было подписано заведомо неравноправное, невыгодное и дискриминационное», — сказал
«В итоге такого ошибочного стратегического решения наша экономика и промышленность гибнет», — подчеркнул Суслов.
Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. В 2016 году соглашение начало действовать в полную силу, в том числе Украине открылся рынок Евросоюза. Помимо зоны свободной торговли, соглашение подразумевает сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.
Однако украинские производители столкнулись с проблемой квот, которые предусматривает ЗСТ с ЕС. А именно — Украина может продавать без пошлин 36 видов товаров, но в ограниченном количестве. Исчерпав такие квоты, экспортеры далее могут поставлять свои товары на рынок Евросоюза без льготных условий. В действительности украинские производители исчерпывают такие квоты в начале года, а остальной экспорт идет без льгот.
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