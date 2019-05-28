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08:51 (мск), источник: РИА Новости

Экс-министр рассказал, как ЕС губит экономику Украины

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что, подписав соглашение об ассоциации с Евросоюзом, Киев согласился на заведомо проигрышные условия. Об этом он рассказал в эфире телеканала «112 Украина».

Источник: РИА Новости

По его словам, основная часть этого соглашения — это установление зоны свободной торговли (ЗСТ), однако при этом ЕС ввел на украинскую продукцию квоты, ограничив ее ввоз.

Суслов также отметил, что экономика Украины не способна конкурировать с европейской, но все-таки Киев согласился сотрудничать на условиях технических регламентов и стандартов, принятых в Евросоюзе.

«То есть, европейская продукция автоматически к нам поступает без контроля качества, а украинская продукция должна быть сертифицирована на соответствие стандартам Евросоюза. Поэтому соглашение было подписано заведомо неравноправное, невыгодное и дискриминационное», — сказал экс-министр.

Кроме того, он добавил, что у Украины огромное отрицательное сальдо в торговле, структура которой показывает, что из ЕС идет готовая продукция, но из Украины в Европу поступает почти одно сырье. В частности, он привел в пример масштабную заготовку леса для поставок в Европу.
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«В итоге такого ошибочного стратегического решения наша экономика и промышленность гибнет», — подчеркнул Суслов.

Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. В 2016 году соглашение начало действовать в полную силу, в том числе Украине открылся рынок Евросоюза. Помимо зоны свободной торговли, соглашение подразумевает сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.

Однако украинские производители столкнулись с проблемой квот, которые предусматривает ЗСТ с ЕС. А именно — Украина может продавать без пошлин 36 видов товаров, но в ограниченном количестве. Исчерпав такие квоты, экспортеры далее могут поставлять свои товары на рынок Евросоюза без льготных условий. В действительности украинские производители исчерпывают такие квоты в начале года, а остальной экспорт идет без льгот.

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