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06:46 (мск), источник: РИА Новости

Президент Сербии признал потерю Косово

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Сербия должна признать, что Сербия больше не контролирует ситуацию в Косово. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, выступая перед сербским парламентом, сообщает PTC.

Источник: РИА Новости

Кроме того, глава государства подчеркнул, что Сербии необходимо выбрать, как дальше будут развиваться отношения с Косово — сохранение замороженного конфликта, либо развитие контактов с непризнанной республикой.

«Я решил не продолжать ложь и самообман, я сказал всем, что нет власти Сербии, нет нашего правительства в Косово и Метохии, что крайне важно для здравоохранения и образования, и мы должны прекратить обманывать нашу собственную общественность», — подчеркнул Вучич.

При этом он отметил, что сам выступает за контакт и улучшение отношений с Косово. Кроме того, Вучич заявил, что Сербия потерпела крупное национальное поражение, потеряла территорию и понесла значительные экономические потери.
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Обращение Вучича к парламенту и нации о положении в Косово и Метохии длилось свыше двух часов. На выступлении президента присутствовали спикер Майя Гойкович, члены правительства во главе с премьером Аной Брнабич и представители дипкорпуса. Специальное заседание скупщины бойкотировали представители нескольких оппозиционных партий, объединенных в «Союз за Сербию», из 250 депутатов собрались 156.

В ходе выступления он также поблагодарил Россию и лично президента Владимира Путина за помощь в вопросе Косово.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

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