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09:54 (мск), источник: Интерфакс

Минск утвердил тарифы на реверсную прокачку грязной нефти в Россию

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU — Минск установил тарифы на прокачку нефти по южной и северной веткам нефтепровода «Дружба» на своей территории, в том числе на реверс некондиционной нефти в Россию, следует из постановления белорусского министерства антимонопольного регулирования и торговли.

В соответствии с документом, прокачка по маршруту «Мозырь» (Белоруссия) — Унеча (Высокое) (Россия) составляет 70,44 российских рубля за 1 тонну нетто (без НДС), нефтеперекачивающая станция «Кобрин» (граница Белоруссии и Польши) — Унеча (Высокое) — 330,53 российских рубля, Унеча (Высокое) — Полоцк — Невель — 191,2 российских рубля.

Документ вступил в силу 28 мая и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 23 мая 2019 года. Срок действия данных тарифов — до 1 октября 2019 года, отмечается в документе.

24 мая Белоруссия начала возвращать России загрязненную нефть по одной из ниток нефтепровода «Дружба». По состоянию на утро 27 мая было транспортировано 80 тысяч тонн некондиционной нефти. Всего в резервуары станции «Мозырь» было откачано 130 тысяч тонн загрязненной хлоридами нефти.

Концерн «Белнефтехим» сообщил о поставках некондиционной нефти из России вечером 19 апреля. Чистая нефть начала поступать 2 мая.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что потери страны из-за грязной российской нефти составили сотни миллионов долларов. Глава Минэнерго РФ Александр Новак считает, что они не превысили $100 млн.

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