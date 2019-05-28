Минск утвердил тарифы на реверсную прокачку грязной нефти в Россию

В соответствии с документом, прокачка по маршруту «Мозырь» (Белоруссия) — Унеча (Высокое) (Россия) составляет 70,44 российских рубля за 1 тонну нетто (без НДС), нефтеперекачивающая станция «Кобрин» (граница Белоруссии и Польши) — Унеча (Высокое) — 330,53 российских рубля, Унеча (Высокое) — Полоцк — Невель — 191,2 российских рубля.
Документ вступил в силу 28 мая и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 23 мая 2019 года. Срок действия данных тарифов — до 1 октября 2019 года, отмечается в документе.
24 мая Белоруссия начала возвращать России загрязненную нефть по одной из ниток нефтепровода «Дружба». По состоянию на утро 27 мая было транспортировано 80 тысяч тонн некондиционной нефти. Всего в резервуары станции «Мозырь» было откачано 130 тысяч тонн загрязненной хлоридами нефти.
Концерн «Белнефтехим» сообщил о поставках некондиционной нефти из России вечером 19 апреля. Чистая нефть начала поступать 2 мая.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что потери страны из-за грязной российской нефти составили сотни миллионов долларов. Глава Минэнерго РФ Александр Новак считает, что они не превысили $100 млн.