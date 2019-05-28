10:56 (мск), источник: Газета.Ру
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс
Президент Украины осмотрел позиции Вооруженных сил Украины в станице Луганской и принял участие в совещании с главой генштаба и главнокомандующим ВСУ
«В станице Луганской президент побывал на передовой, в частности на посту наблюдения и в блиндажах. Ближайшая позиция противника — через 400 метров», — заявили в
Зеленский осмотрел позиции ВСУ в станице Луганской и городе Счастье. Он пообщался с солдатами, поинтересовался вопросами обеспечения техникой, укомплектованности подразделений личным составом и условий быта. Кроме того, президент Украины спросил, обладают ли украинские военнослужащие социальным пакетом и жильем.
«Условия для военных, защищающих Украину, должны быть нормальными», — заявил Зеленский после инспекции позиций.
Кроме того, украинский президент принял участие в совещании с главнокомандующим ВСУ
В ходе «донбасского визита» Зеленский ходил по передовой в голубой рубашке, бронежилете и каске.
На инаугурации он
21 мая, сразу же после церемонии вступления в должность, Зеленский встретился с членами американской делегации, прибывшими в Киев на торжественные мероприятия. Новый глава государства попросил чиновников США усилить санкции в отношении России.
«Самостоятельно преодолеть российскую агрессию в Донбассе и Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России», — подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что Соединенные Штаты являются «мощным и очень серьезным» партнером Украины в «преодолении российской агрессии».
В ходе инаугурации Зеленский заявил, что ради прекращения огня в Донбассе готов даже лишиться президентского поста:
Я точно не боюсь принимать сложные решения, я готов терять свою популярность, свои рейтинги, и, если будет нужно, я, без сомнений, готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир.
27 мая стало известно, что заместитель главы администрации украинского лидера Юрий Костюк заявил о намерении главы государства создать новую информационную стратегию по Донбассу.
«Мы уже встречались и собираемся еще встретиться с журналистами, которые уехали оттуда, когда началась война», — отметил Костюк. Он также добавил, что журналисты непонаслышке знают, что происходит в том регионе, поскольку у них там проживают родственники, с которыми они общаются на регулярной основе.
В начале месяца военный советник Владимира Зеленского, полковник запаса Иван Апаршин назвал меры для обеспечения безопасности страны «до вступления в НАТО». По его словам, залог успешной обороны Украины — нестандартное мышление и внезапные удары по врагу «там, где вы этого не ожидаете». Полковник добавил, что собирается на посту министра обороны вкладывать больше средств в развитие украинских сил специальных операций.
Ранее Апаршин рекомендовал Зеленскому не вести переговоров с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также с Россией один на один.
«Мы не можем оcтаться один на один с Российской Федерацией, потoму что тогда не решим эту проблему. И я никoгда не поддержу, чтобы новый президент Украины cел за стол переговоров с так называемыми ЛНР и ДНР», — подчеркнул он.
Советник добавил, что переговоры Зеленского с Владимиром Путиным должны проходить не один на один, а в присутствии представителей США и Великобритании. Кроме того, он заявил, что у Зеленского есть желание прекратить войну в Донбассе, но только на условиях, выгодных Украине.
Первый президент Украины Леонид Кравчук в разговоре с НСН заявил, что успешное разрешение донбасской проблемы зависит от отношений Зеленского с Кремлем:
Что касается войны в Донбассе, Зеленский пока не обременен такими тяжелыми отношениями с Россией, как его предшественник. Тем не менее, у него тоже не все ясно, не все четко. У него есть чистый лист, он может строить отношения не на историческом прошлом, не на обидах, нерешенных вопросах, минском формате, а
по-новому.
Но есть обстоятельство, без которого нельзя начинать. Нужно чтобы Кремль признал Зеленского президентом. Если этого не сделают, тогда надо вообще перестать говорить о замирении в Донбассе, — полагает бывший украинский глава.
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