Косовская полиция задержала российского сотрудника миссии ООН

По его словам, россиянина зовут Михаил Краснощенков.
Акция спецназа на севере края началась во вторник в 5:55 (6:55 мск).
«Албанские силы задерживают несколько десятков лиц на севере Косово и Метохии под предлогом борьбы с оргпреступностью и коррупцией», — отметил Вучич.
Полицейские вторглись на север Косово и Метохии с 73 машинами, в основном бронированными, подчеркнул сербский лидер.
«Еще 50 ждут в южной части Косовска-Митровицы, и еще 15 — на территории муниципалитета Сербица. Есть информация о 23 задержанных сербах», — добавил он.
Сообщалось, что в муниципалитете Зубин-Поток и северной части Косовска-Митровицы местные жители возводят на улицах баррикады, чтобы препятствовать машинам косовских властей.
В Белграде подчеркнули, что уже оповестили представителей международного сообщества о происходящем и пригрозили ответом, если спецназ не прекратит свои действия. Также Вучич привел в полную боеготовность подразделения армии и полиции Сербии.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО.
В марте 2004-го косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.
В феврале 2008 года косовско-албанские структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость. Республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран.
Спустя три года Белград под давлением Брюсселя и для сближения с Евросоюзом был вынужден начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами. Сейчас диалог приостановлен.