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14:38 (мск), источник: RNS

Захарова назвала вопиющим задержание россиянина в Косово

Задержание в частично признанном Косово россиянина, имеющего дипломатический иммунитет, является «вопиющим актом», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее заявление опубликовано на сайте министерства.

Источник: Reuters

«Задержание осуществлено несмотря на то, что россиянин обладает дипломатическим иммунитетом сотрудника ООН. Рассматриваем этот вопиющий акт как еще одно проявление провокационной линии косовоалбанской верхушки», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что российская сторона требует от Миссии ООН в Косово предоставить исчерпывающую информацию относительно неправомерного ареста Михаила Краснощекова и предпринять максимальные усилия с целью его незамедлительного освобождения.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что в рамках операции на севере Метохии был задержан гражданин России, сотрудник миссии ООН (УНМИК) Михаил Краснощенков, передает агентство Tanjug. Краснощенко находился с группой сербов, которые были арестованы. Власти Сербии передали всю информацию о задержании представителям РФ.

Официальный повод, который озвучил премьер-министр Косово Рамуш Харадинай — проведение «операции по борьбе с контрабандой и организованной преступностью». В Сербии же считают, что это попытка запугать население, чтобы оно покинуло спорную территорию. В связи с инцидентом сербские войска были приведены в боевую готовность.

Россия не признает независимость Косово и считает эту территорию частью Сербии.

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