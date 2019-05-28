Захарова назвала вопиющим задержание россиянина в Косово

«Задержание осуществлено несмотря на то, что россиянин обладает дипломатическим иммунитетом сотрудника ООН. Рассматриваем этот вопиющий акт как еще одно проявление провокационной линии косовоалбанской верхушки», — сказала Захарова.
Она подчеркнула, что российская сторона требует от Миссии ООН в Косово предоставить исчерпывающую информацию относительно неправомерного ареста Михаила Краснощекова и предпринять максимальные усилия с целью его незамедлительного освобождения.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что в рамках операции на севере Метохии был задержан гражданин России, сотрудник миссии ООН (УНМИК) Михаил Краснощенков, передает агентство Tanjug. Краснощенко находился с группой сербов, которые были арестованы. Власти Сербии передали всю информацию о задержании представителям РФ.
Официальный повод, который озвучил премьер-министр Косово Рамуш Харадинай — проведение «операции по борьбе с контрабандой и организованной преступностью». В Сербии же считают, что это попытка запугать население, чтобы оно покинуло спорную территорию. В связи с инцидентом сербские войска были приведены в боевую готовность.
Россия не признает независимость Косово и считает эту территорию частью Сербии.